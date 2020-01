La Tuscia dei corti viventi: al via la prima edizione del festival di cortometraggi horror

Al via “La Tuscia dei corti viventi”, il primo festival dei cortometraggi horror indipendenti della Tuscia Viterbese, in programma nei giorni 8-9-10 maggio 2020 nei locali dell’associazione culturale “SpazioCorsaro”, via Ripetta 20 a Chia (Soriano nel Cimino).

Tra le opere inviate entro il 20 marzo 2020 saranno selezionate le 10 partecipanti al concorso. Sono previste tre categorie vincenti: “Miglior Cortometraggio” (a cui andrà anche un premio in denaro), “Menzione Speciale” e “Premio del Pubblico”. La durata massima dell’opera presentata è di 25 minuti. Le opere selezionate dovranno versare una quota ad offerta libera. All’interno del festival è previsto anche un Workshop di scrittura creativa horror ed uno di Teatro horror, oltre la presenza di ospiti illustri del genere horror indipendente.

Qui tutte le info utili:

http://spaziocorsaro.mystrikingly.com/