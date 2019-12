La Tuscia del Vino 2020, ecco i premiati: c’è anche l’azienda tarquiniese Muscari Tomajoli

Il paesaggio, i vigneti, i segni ancora tangibili di epoche passate sono i protagonisti silenziosi di questa guida giunta alla quinta edizione. Un seducente viaggio nella Tuscia. A loro si affiancano i vignaioli, scrittori di una storia raccontata per episodi. Calici in cui si racchiudono sorrisi, fatica, creatività, esperienza e profumi di un territorio disegnato seguendo, tra le pieghe della storia e della geologia, le tracce di una comune appartenenza. Percorsi che si snodano tra suggestioni geologiche e illuminazioni paesaggistiche e delineano una regione nuova che è anche antica. Territori che seguono i confini della Tuscia Viterbese e delle sue D.O.C., Est!Est!!Est!!! di Montefiascone, Aleatico di Gradoli, Vignanello, Tarquinia e Tuscia, dell’I.G.T. Civitella d’Agliano e Colli Cimini, comprende i territori delle D.O.C. Orvieto, Lago di Corbara e Amelia, dell’I.G.T. Cilegiolo di Narni e Allerona, della D.O.C. Cerveteri e dell’ I.G.T. Costa Etrusco Romana fino a Veio per arrivare a nord alle terre delle D.O.C. Bianco di Pitigliano, Sovana e Maremma Toscana e dell’ I.G.T. Costa Toscana.





I NUMERI

151 cantine introdotte da una breve descrizione e corredate da informazioni utili: indirizzi, numero di bottiglie prodotte, estensione vitata, enologo e molte altre.





La segnalazione delle aziende con agriturismo o foresteria, quelle che permettono la visita in cantina e chi fa vendita diretta.





Oltre 1.000 vini degustati





30 cantine che conquistano il cappello, simbolo di coerenza e chiarezza del progetto





89 i vini che meritano una lunga sosta





12 areali introdotti da una descrizione geologica con lo spunto per la costruzione di percorsi enoturistici.

Curatore: Carlo Zucchetti





Vicecuratrici: Alessandra Di Tommaso, Francesca Mordacchini Alfani





Redazione: Catia Minghi, Fabrizio Picchiarelli, Riccardo Roselli





Segreteria di redazione: Michela Castellani





Collaboratore speciale: Marco Ceccobelli





Collaboratori: Gianluca Pepe, Ilaria Moscatelli





Introduzione geologica e paesaggistica ai territori: Francesca Mordacchini Alfani e Sara Ronca, Diparti mento Scienze della Terra, Sapienza Università di Roma





Grazie per aver degustato con noi a: Fabio Ciarla www.enoagricola.org, Giorgio Aprile, Luca Matarazzo www.vinodabere.it, Pasquale Pace www.gourmeterrante.it, Stefano Asaro, collaboratore Slow Wine





Hanno degustato: Carlo Zucchetti , Alessandra Di Tommaso, Francesca Mordacchini Alfani, Fabrizio Picchiarelli, Riccardo Roselli, Marco Ceccobelli, Cati a Minghi, Gianluca Pepe, Alessandro Biondelli, Andrea Celletti , Andrea Guerrini, Andrea Pechini, Anna Maria Olivieri, Antonio Vaia, Claudia Cianchelli, Claudio Cifalino, Claudio Sarti , Cosimo Gravina, Dante Palombi, Dario Borroni, Emanuela Costanti ni, Enzo Pelliccia, Fabrizio Burla, Felice Arletti, Lorenzo Gatti, Luca Trippini, Maria Laura Nespica, Maurizio Basso, Maurizio Giovannetti , Stefano Galanelli, Tamara Gori. Progetto grafico e copertina Francesca Mordacchini Alfani. Grazie a Paolo Pero per la disponibilità e il supporto grafico

I PREMIATI

30 cantine che conquistano il cappello, simbolo di coerenza e chiarezza del progetto



Le Cantine con il cappello





Andrea Occhipinti -­‐ Gradoli, Lago di Bolsena

Antonella Pacchiarotti -­‐ Grotte di Castro, Lago di Bolsena

Antonio Camillo -­‐ Manciano, Tuscia Toscana

Barberani -­‐ Orvieto, Ai Piedi del Peglia

Cantina Ortaccio -­‐ Latera, Lago di Bolsena

Cantine Neri -­‐ Orvieto, Tra Paglia e Tevere

Casale Cento Corvi -­‐ Cerveteri, Ceretano Sabatino

Castello della Sala -­‐ Ficulle, Ai Piedi del Peglia

Decugnano dei Barbi -­‐ Orvieto, Ai Piedi del Peglia

Erik Banti -­‐ Scansano, Tuscia Toscana

Famiglia Cotarella -­‐ Montefiascone, Lago di Bolsena e Montecchio, Ai Piedi del Peglia

Il Vinco -­‐ Montefiascone, Lago di Bolsena

La Maliosa -­‐ Manciano, Tuscia Toscana

La Palazzola -­‐ Stroncone, Tra Tevere e Nera

Le Coste -­‐ Gradoli, Lago di Bolsena

Leonardo Bussoletti -­‐ Narni, Tra Tevere e Nera

Montauto -­‐ Manciano, Tuscia Toscana

Muscari Tomajoli -­‐ Tarquinia, Maremma Viterbese

Palazzone -­‐ Orvieto, Tra Paglia e Tevere

Podere Orto -­‐ Acquapendente, Media Valle del Peglia

San Giovenale -­‐ Blera, Via Clodia

Sassotondo -­‐ Sovana, Tuscia Toscana

Sergio Mottura -­‐ Civitella d’Agliano, Tra Paglia e Tevere

Tenuta La Pazzaglia -­‐ Castiglione in Teverina, Tra Paglia e Tevere

Tenuta Le Velette -­‐ Orvieto, Tra Paglia e Tevere

Terenzi -­‐ Scansano, Tuscia Toscana

Trebotti -­‐ Castiglione in Teverina, Tra Paglia e Tevere

Trenta Querce -­‐ Lugnano in Teverina, Tra Paglia e Tevere

Vignaioli del Morellino di Scansano -­‐ Scansano, Tuscia Toscana

Vigne del Patrimonio -­‐ Ischia di Castro, Castro

Villa Puri – Bolsena Lago di Bolsena

89 3EST i vini che meritano una lunga sosta





Spumanti

Tra Paglia e Tevere

Brut No Vintage s.a. Feudi Spada

Ai Piedi Del Peglia Brut Metodo Classico 2014 Decugnano dei Barbi

Brut Metodo Classico 2016 Tenuta di Salviano

Brut Roscetto Metodo Classico S.A. Famiglia Cotarella

Tra Tevere e Nera Riesling Brut S.A. La Palazzola





Castro

Brut Blanc de Blanc Aladoro s.a. Vigne del Patrimonio

Brut Alanera sessantamesi Vigne del Patrimonio





Bianchi

Lago di Bolsena

Biancatico 1.0 Vino Bianco 2018 La Carcaia

Est! Est!! Est!!! di Montefiascone D.O.C. Vecchie Viti 2018 Famiglie Sensi Trappolini

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone Riserva D.O.P. 2015 Villa Puri





Tra Paglia e Tevere

Chardonnay I.G.P Lazio Calanchi di Vaiano 2017 Paolo e Noemia d’Amico

Grechetto I.G.P. Lazio 109 2018 Tenuta La Pazzaglia

Grechetto I.G.P. Lazio Donna Elena 2018 Chiara Profili

Grechetto I.G.T. Civitella d’Agliano Latour a Civitella 2017 Sergio Mottura

Grechetto I.G.T. Civitella d’Agliano Poggio della Costa 2018 Sergio Mottura

Grechetto I.G.P. Lazio Poggio Triale 2017 Tenuta La Pazzaglia

Grechetto I.G.T. Umbria Sole Uve 2015 Tenuta Le Velette

Musco Vino Bianco 2016 Palazzone

Orvieto Classico Superiore D.O.C. Ca’ Viti 2018 Cantine Neri

Orvieto Classico Superiore D.O.C. Sant’Egidio 2018 Arcadia

Orvieto Classico Superiore D.O.C. Terre Vineate 2018 Palazzone

Semillon e Sauvignon Blanc I.G.P. Umbria Terre di Ala 2017 Paolo e Noemia d’Amico

Vermentino I.G.P. Lazio Airi 2018 Doganieri Miyazaki





Ai Piedi del Peglia

Cervaro della Sala I.G.T. Umbria bianco 2017 Castello della Sala

Chardonnay I.G.T. Umbria 2018 Tenuta Vitalonga

Conte della Vipera I.G.T. Umbria bianco 2018 Castello della Sala

Grechetto I.G.T. Umbria 2018 Castello di Corbara

Orvieto Classico D.O.C. Vigneto Torricella 2018 Bigi

Orvieto Classico Superiore D.O.C. Il Bianco 2018 Decugnano dei Barbi

Orvieto Classico Superiore D.O.C. Luigi e Giovanna 2016 Barberani

Vinoso I.G.T. Umbria bianco 2015 Barberani





Tra Tevere e Nera

05035 I.G.T. Umbria bianco 2018 Leonardo Bussoletti





Cimini

Grechetto I.G.T. Lazio Galante 2018 Tenute Olivieri

Maremma Viterbese Nethun I.G.T. Lazio bianco 2018 Muscari Tomajoli

Tuscia Toscana A Cariso I.G.T. Toscana bianco 2018 M.Menichetti

Maremma Toscana D.O.C. Sauvignon Enos I 2018 Tenuta Montauto

Maremma Toscana D.O.C. Vermentino Balbino 2018 Terenzi

Maremma Toscana D.O.C. Vermentino Il Bargaglino 2018 Provveditore

Vermentino I.G.T. Toscana 2018 8380 ottantatreottanta





Castro

Pian di Lance Vino Bianco 2018 GeReMI





Rosati

Lago di Bolsena

Ramatico I.G.T. Lazio rosato 2018 Antonella Pacchiarotti

Tra Paglia e Tevere

U I.G.P. Lazio rosato 2018 Doganieri Miyazaki





Tra Tevere e Nera

Ciliegiolo di Narni I.G.T. rosato 05035 2018 Leonardo Bussoletti





Rossi

Lago di Bolsena

Don Carlo I.G.P. Lazio rosso 2016 Antica Cantina Leonardi

Rosso Arcaico Vino Rosso 2018 Andrea Occhipinti

Media Valle del Paglia

Sangiovese I.G.P. Lazio OST 2016 Cordeschi





Tra Paglia e Tevere

Jovio I.G.T. Umbria rosso 2016 Sandonna

Merlot I.G.T. Umbria 30 2018 TrentaQuerce

Peppone I.G.P. Umbria rosso 2018 Feudi Spada

Rocca Monaldeschi I.G.T. Lazio rosso 2018 Bottaccio

Solcato I.G.P. Umbria rosso 2016 La Carraia





Ai Piedi del Peglia

Montiano I.G.P. Lazio rosso 2016 Famiglia Cotarella

Rosso Valentina I.G.T. Umbria 2016 Sartago

Sangiovese e Merlot I.G.T. Umbria 2018 Castello di Corbara

Sangiovese I.G.P. Umbria Nero della Greca 2016 Cardeto





Tra Tevere e Nera

Ciliegiolo di Narni I.G.T. 2017 Marchesi Ruffo della Scaletta

Ciliegiolo di Narni I.G.T. Brecciaro 2017 Leonardo Bussoletti

Pinot Nero I.G.T. Umbria 2016 La Madeleine

Sangiovese I.G.T. Umbria Scapocollo 2013 Tenuta Casale Milli

Sfide I.G.T. Umbria rosso 2017 La Madeleine



Ceretano Sabatino

Syrah I.G.P. Lazio 2017 Valle del Canneto





Via Clodia

Habemus I.G.T. Lazio rosso 2017 San Giovenale

Habemus I.G.T. Lazio rosso Etichetta Rossa 2016 San Giovenale





Maremma Viterbese

Pantaleone I.G.T. Lazio rosso 2018 Muscari Tomajoli

Soremidio I.G.T. Lazio rosso 2017 Tenuta Sant’Isidoro





Tuscia Toscana

Maremma Toscana D.O.C. Ciliegiolo 2018 Antonio Camillo

Maremma Toscana D.O.C. Ciliegiolo 2018 Sassotondo

Maremma Toscana D.O.C. Ciliegiolo Capoccia 2018 Vignaioli del Morellino di Scansano

Maremma Toscana D.O.C. Ciliegiolo Poggio Pinzo 2017 Sassotondo

Maremma Toscana D.O.C. Ciliegiolo San Lorenzo 2015 Sassotondo

Maremma Toscana D.O.C. Ciliegiolo Silio 2017 Tenuta Montauto

Morellino di Scansano D.O.C.G. Ciabatta 2017 Erik Banti

Morellino di Scansano D.O.C.G. Ghiaccio Forte 2017 Tenuta Ghiaccio Forte

Morellino di Scansano D.O.C.G. Ribeo 2018 Roccapesta

Morellino di Scansano D.O.C.G. Roggiano 2018 Vignaioli del Morellino di Scansano

Morellino di Scansano Riserva D.O.C.G. 070707 2015 Casavyc

Morellino di Scansano Riserva D.O.C.G. Calestaia 2015 Roccapesta

Morellino di Scansano Riserva D.O.C.G. Madrechiesa 2015 Terenzi

Morellino di Scansano Riserva D.O.C.G. Sicomoro 2016 Vignaioli del Morellino di Scansano

Tutti i Giorni I.G.T. Toscana rosso 2018 Antonio Camillo





Castro

Cabernet Franc Vepre Vino rosso 2016 Vigne del Patrimonio





Seduzione

Lago di Bolsena

Aleatico I.G.P. Lazio Colle de’ Poggeri 2018 Stefanoni

Aleatico Zero8 I.G.T. Lazio passito 2015 Marini Georgea

Lorenzo I.G.P. Lazio passito 2018 Piancardo

Terre di Melona I.G.P. Lazio Vendemmia Tardiva 2018 Mazziotti





Ai Piedi Del Peglia

Muffato della Sala I.G.T. Umbria 2015 Castello della Sala

Orvieto Classico Superiore D.O.C. Muffa Nobile Calcaia 2016 Barberani





Tra Tevere e Nera

Amelia D.O.C. Vinsanto Caratelli al Pozzo 2013 La Palazzola





Tuscia Toscana

Petit Manseng I.G.T. Toscana passito 2016 Terenzi