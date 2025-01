La Tuscia del Vino 2025: il 27 gennaio a Caprarola la presentazione della guida con degustazione

Sarà presentata ufficialmente lunedì 27 gennaio 2025, presso le Scuderie di Palazzo Farnese a Caprarola, La Tuscia del Vino 2025, guida curata da Carlo Zucchetti e Francesca Mordacchini Alfani. L’evento si accompagnerà a una grande degustazione con la presenza di 196 cantine recensite e oltre 1.000 vini da scoprire. Sarà un’occasione unica per approfondire il panorama enoico della Tuscia, dialogare con i produttori e conoscere nuove realtà del territorio. La giornata si aprirà alle 16 con la presentazione della guida e la consegna dei premi, moderata dal giornalista Francesco Corsi. Dalle 17 alle 20, i banchi d’assaggio saranno a disposizione dei partecipanti, seguiti, alle 20 e 30, da una cena a più mani preparata dagli chef locali con vini in abbinamento.

Dettagli pratici e costi di partecipazione

L’ingresso alla degustazione ha un costo di 12 euro, con guida in omaggio. I soci di associazioni come Slow Food e Sommelier possono accedere al prezzo ridotto di 5 euro (10 euro con guida), presentando la tessera. La guida sarà inoltre disponibile a prezzo speciale di 10 euro durante la presentazione. L’accesso è gratuito per stampa e operatori, previa registrazione all’indirizzo redazione@carlozucchetti.it. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione all’email latusciadelvino@carlozucchetti.com. I visitatori avranno a disposizione tre parcheggi situati all’interno del Parco delle Scuderie.

La guida e il territorio della Tuscia

La Tuscia del Vino 2025 esplora il territorio della Tuscia Viterbese, includendo le D.O.C. locali come Est!Est!!Est!!! di Montefiascone, Aleatico di Gradoli e Vignanello, oltre ad altre aree limitrofe come la D.O.C. Orvieto e la I.G.T. Costa Toscana. La guida suddivide il territorio in 12 areali, con approfondimenti geologici a cura di Sara Ronca e Michele Lustrino dell’Università di Roma. Oltre alle 196 cantine recensite, sono segnalate aziende che offrono servizi come agriturismo, visite in cantina e vendita diretta. Tra i vini degustati, 32 cantine hanno ottenuto il cappello simbolo di coerenza e 127 vini sono stati premiati con i 3Est! per il loro valore. La guida, composta da 496 pagine, è disponibile in libreria e online su Amazon al prezzo di 12 euro.

Le Cantine in guida

Lago di Bolsena

Almari

Antica Cantina Leonardi

Cantina di Montefiascone

Famiglia Cotarella Falesco

Famiglie S&T

Il Vinco

Monti della Moma

Nevi Antolini

Poggio Bbaranello

Presciuttini di Notte…

Stefanoni

Uvini Eleonora

Castelli

Piancardo

San Lazzaro

Edoardo Pagani

Cantina Ortaccio

Andrea Occhipinti

Georgea Marini

La Carcaia

La Villana

Le Coste

Antonella Pacchiarotti

Villa Caviciana

Sopra l’Ago

La Chiaracia

Malauva

Residenza dell’Alfina

Gazzetta

Mazziotti

Terre di Semia San Lorenzo Antico

Villa Puri

Media Valle del Peglia

Le Roghete

Terre d’Aquesia

Villa S’Ermanno

Podere Elvella

Podere Orto

Tra Paglia e Tevere

Argillae

Cantina Pulaio

Riccardo Danielli

Torre Bisenzio

Feudi Spada

Monrubio

Le Terrazze di Spazzavento

Cantine Neri

Ventisei

Cardeto

Cantina Altarocca

Palazzone

Ajola

Euterpe

Merula

Podere Acquaccina

Tenuta Santa Croce

Tenuta San Giuseppe

Le Poie

La Selvara

Tenuta Le Velette

Custodi

Corvagialla

Tenuta La Macina

Marzoli

Sergio Mottura

Tenuta Casciani

Bottaccio

Doganieri-Miyazaki

Fattoria Madonna delle Macchie

Paolo e Noemia D’Amico

Papalino

Tenuta La Pazzaglia

Trebotti

Arcadia

La Carraia

TrentaQuerce

Le Crete

Sandonna

Brugnoli

La Colonna

Ciucci

Del Gelsomino

Ai piedi del Peglia

Castel Noha

Castello della Sala

Tenuta Vitalonga

Sartago

Decugnano dei Barbi

Castello di Corbara

Tenuta di Morciano

Barberani

Tenuta di Salviano

Famiglia Cotarella

Hibernus



Tra Tevere e Nera

Fattoria Le Poggette

Leonardo Bussoletti

Vallantica

Violati

La Palazzola

Cantina Giovannini

La Madeleine

Marchesi Ruffo della Scaletta

Santo Iolo

Tenuta Cavalier Mazzocchi 1919

Tenuta Fabbrucciano

Cantina dei Tre Cancelli

Pizzogallo

Zanchi

Cimino

Azienda Agricola Ramacciani

La Regina del Quartuccio

Podere Grecchi

Cassano

Cantina Onofri

Cantina Robertiello

CasaMecocci

Salenero

Viticoltori dei Colli Cimini

Tenute Olivieri



Lago di Vico

Azienda Agricola del Sole

Caprigliano

Azienda Agricola Luca Di Piero

Tenuta Ronci di Nepi



Ceretano Sabatino

Cantine Capitani

Cantina Morichelli

Terre del Veio

Solis Terrae

Castello di Torre in Pietra

La Rasenna

Azienda Agricola Lopes

Cantina Belardi

Castello di Ceri

Onorati

San Martino Pierangeli

Tenuta Tre Cancelli

Valle del Canneto

Azienda Agricola Il Forcese

Stracciabrache

Poggio della Stella

Quota Rosa



Via Clodia

Poggio al Sasso

San Giovenale

Il Noce

Villa Chiarini Wulf



Tuscia Maremmana

Azienda Agricola Anna Elisei

Azienda Agricola Massimo Tosoni

Casale Poggio Nebbia

Etruscaia

Muscari Tomajoli

Podere Giulio

Tenuta Sant’Isidoro

Terre Giorgini Santa Maria

Valle del Marta

Vinaio 98.3

Maurizio Pio Rocchi

Valentini



Tuscia Toscana

Casavyc

Erik Banti

I Botri di Ghiaccioforte

Provveditore

Roccapesta

Tenuta Pietramora di Colle Fagiano

Terenzi

Vignaioli del Morellino di Scansano

8380 ottotreottanta

M. Menichetti

Villa Acquaviva

Antonio Camillo

I Cavallini

La Maliosa

Riccardo Capua

Tenuta Montauto

Bianchi Viticoltori

Mambrini

Ranchelle

La Disfida Vini Testardi

Cantina della Luce

Fattoria Aldobrandesca

La Biagiola

Sassotondo

Adonaea

Bagnolungo

Cantina di Pitigliano

La Dolce Vita

Scipio

Villa Corano

Fulgurales

Cantina del Rospo

Castro

La Trusca

Podere Puellæ

Terre di Marfisa

GeReMi

Mazzi Mirella

Podere La Tagliata

Vigne del Patrimonio

Azienda Agricola Bio Lotti

Cantina Simoncini

Girovinando

Monastero Trappiste

Azienda Agricola Sebastien Samoye

LaScesa

Riepilogo evento