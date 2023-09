La Tuscia è unica, teniamocela cara: il 15 settembre ad Arlena una passeggiata di sensibilizzazione alla bellezza del paesaggio

Riceviamo e pubblichiamo

La Tuscia è unica, teniamocela cara: il 15 settembre una passeggiata di sensibilizzazione alla bellezza del paesaggio.

Questo il titolo dell’evento organizzato dal Gruppo archeologico Piansano, il Gruppo archeologico città di Tuscania, l’Associazione FIDAPA Viterbo e il Comitato per la salvaguardia del territorio di Arlena di Castro, nella bellissima cornice dell’agriturismo la Piantata ad Arlena di Castro (VT). Una passeggiata durante la quale i visitatori potranno ammirare i bellissimi giardini botanici all’ interno del percorso sensoriale dell’agriturismo e la tomba etrusca con soffitto dipinto. Un’occasione unica per godere di un paesaggio mozzafiato. Scopo della manifestazione è quello di sensibilizzare i partecipanti alla bellezza e all’ unicità del paesaggio della Tuscia. E’ prevista una quota di partecipazione, che andrà interamente devoluto al Comitato per la salvaguardia del territorio di Arlena di Castro.

Visita Guidata ai giardini botanici e alla tomba dipinta della Piantata Arlena di Castro

Venerdì 15 settembre ore 17,00

Prenotazione obbligatoria compilando il modulo google: https://forms.gle/KCw2C6x5Cm43HSKJ7

Info: 3409895291

