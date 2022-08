L’Amo e Marina Velca pronti a un’altra grande serata in musica: il 7 agosto arriva Maestro Pellegrini dei Zen Circus

Un’altra grande serata di Musica a L’Amo, a Marina Velka: dopo i due primi appuntamenti con Ettore Giuradei e con le sonorità “di casa” di Black Snake Moan – protagonista di un memorabile release party del suo nuovo album – sulle sponde tarquiniesi arriva domenica 7 agosto uno straordinario musicista e poli strumentista come Francesco Pellegrini, in arte Maestro Pellegrini, cantautore e chitarrista dei Zen Circus.

I Summer Live de L’Amo continuano, quindi, a proporre, come da due stagioni a questa parte, appuntamenti di valore artistico straordinario, inseriti in una location capace di aggiungere suggestioni speciali, con i tramonti che fanno da apertura alle esibizioni musicali e creano un clima davvero magico.

Ad aprire la serata, prima che sul palco si presento il Maestro, sarà un altro artista la cui carriera musicale ha solide radici tra Tarquinia e la Tuscia, GuidoinarteRoberto.

Inizio delle esibizioni alle ore 22. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare L’Amo al 393 998 2361, oppure recarsi direttamente allo stabilimento/ristorante in via dei Falisci, a Marina Velca. Dove, il 19 agosto L’Albero, progetto solista in italiano di Andrea Mastropietro, ex voce e chitarra dei The Vickers, chiuderà l’edizione 2022 della rassegna.