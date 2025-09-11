L’Associazione Bandistica “Giacomo Setaccioli” si scusa per l’assenza al primo giorno di scuola

Riceviamo dall’Associazione Bandistica “Giacomo Setaccioli” e pubblichiamo

L’Associazione Bandistica “Giacomo Setaccioli” desidera porgere le proprie scuse al Comune di Tarquinia, all’Istituto scolastico, agli alunni e alle famiglie per non aver potuto prendere parte all’accoglienza musicale del primo giorno di scuola, come inizialmente previsto.

Purtroppo, a causa di imprevisti familiari che hanno coinvolto alcuni componenti della banda, non è stato possibile raggiungere il numero minimo necessario di musicisti per garantire l’uscita e lo svolgimento dell’esibizione.

L’Associazione conferma il proprio impegno e la propria disponibilità a partecipare a future iniziative scolastiche e cittadine, continuando a promuovere la cultura musicale e la vicinanza alle giovani generazioni.

Ringraziamo per la comprensione e rinnoviamo i nostri auguri a tutti gli studenti, al personale scolastico e alle famiglie per un sereno e proficuo anno scolastico.