Lavanderia 38 gradi ringrazia la clientela per il sostegno durante il periodo di quarantena: siamo pronti per il vostro cambio di stagione e abbiamo deciso che lasceremo il servizio a domicilio in forma gratuita, non esitate a contattarci per ogni vostra esigenza! Con la speranza di tornare alla normalità il prima possibile auguriamo buona estate a tutti! Per ogni info, contattate il 339 5674738.