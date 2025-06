Lavoro a Tarquinia, Costa Eventi cerca una figura da inserire in organico

Costa Eventi Srl, realtà con sede a Tarquinia specializzata nella progettazione e realizzazione di stand fieristici e congressuali per il settore farmaceutico, continuale selezioni per una nuova figura da inserire in organico per la stagione 2025. L’azienda, che si occupa dell’intero processo – dalla progettazione alla produzione, dallo stoccaggio fino all’allestimento in sede di evento – opera su tutto il territorio nazionale e propone soluzioni su misura in grado di valorizzare al meglio l’immagine dei propri clienti.

Figura ricercata: reparto produzione e montaggio

Tra le figure ricercate, Costa Eventi seleziona una risorsa da inserire nel reparto produzione, con formazione mirata alla realizzazione di stand. Tra i requisiti richiesti: buona manualità, preferibilmente esperienza pregressa in falegnameria, conoscenza base di componenti elettriche e disponibilità a trasferte nei fine settimana per le fasi di montaggio e smontaggio degli stand. È necessario essere automuniti e in grado di guidare un autocarro. L’età preferibile è compresa tra i 21 e i 28 anni, mentre a livello attitudinale si cercano persone predisposte al lavoro di squadra e motivate ad apprendere nuove competenze. Il contratto offerto è di apprendistato a tempo determinato.

Un ambiente di lavoro inclusivo e certificato

Costa Eventi opera secondo criteri di qualità, sostenibilità e parità, come dimostrano le certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e UNI PdR 125:2022 per la Parità di Genere. L’azienda dichiara di offrire un ambiente di lavoro inclusivo, basato sul rispetto e sulla valorizzazione delle diversità, garantendo pari opportunità a tutte le risorse in linea con il profilo ricercato. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum a amministrazione@costaeventi.com oppure contattare l’azienda ai numeri 0766 842 781 o 375 63 15 316. La sede è in Strada Vicinale di Scorticagatti 49, Tarquinia (VT).