Lavoro: la casa di riposo Giovanni XXIII di Viterbo cerca un infermiere

La casa di riposo Giovanni XXIII di Viterbo cerca un infermiere per un monte orario di circa 130 ore mensili, in turni avvicendati, con turno di riposo settimanale. Si tratta di una mansione a carattere non specialistico: preparazione e somministrazione terapia e medicazioni in caso di necessità.

Il luogo della prestazione è la casa di riposo stessa e l’assunzione può essere sia come dipendente da contratto CCNL oppure autonoma a partita IVA. Per informazioni ci si può rivolgere direttamente presso gli uffici in Strada Teverina 13/A Viterbo oppure chiamare il seguente numero: 347 571 5321.