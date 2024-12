Lazio, Giammusso (Lega): “La nascita della Provincia Litorale Nord sarà un moltiplicatore per la crescita”

Riceviamo da Antonio Giammusso, Capogruppo Roma Città Metropolitana, e pubblichiamo

L’istituzione della provincia del litorale nord del Lazio prevista da un ddl del senatore Andrea Paganella è una buona notizia che può dare ancora maggior risalto ad un territorio, al fine di definire meglio i suoi obiettivi e pianificare le sue attività con maggior forza ed efficacia. Sarà un moltiplicatore di crescita, sviluppo e investimenti produttivi nel rispetto della vocazione naturale di una realtà che negli anni si è consolidata attorno alle attività portuali di Civitavecchia e Fiumicino. Il nostro litorale ha bisogno di essere valorizzato e supportato, in un quadro di sviluppo che tenga conto delle sue prerogative e specificità. A partire dalle infrastrutture legate appunto alla politica del mare a cui questo governo sta dimostrando attenzione, come testimonia l’intervento del Mit con un finanziamento da 35 milioni per il Porto di Civitavecchia, ma anche altre misure previste per il futuro a Fiumicino. Crediamo che questa sia la strada giusta per permettere a questo litorale di uscire finalmente dall’isolamento a cui è stato relegato, con l’intento di puntare ad un modello di sviluppo sostenibile che possa fungere da volano per tutto il Lazio”.Ringrazio il senatore Paganella per aver presentato il DDL.