“Le merende della scienza”, al via i laboratori per bambini a Viterbo

A Viterbo, ogni due sabato a partire dal 13 febbraio 2021, prendono vita “Le merende della scienza”, esperimenti scientifici e laboratori ludico-creativi per divertirsi con ingegno, dedicati ai bambini da 6 a 12 anni. L’iniziativa, a cura di Humus Sapiens A.C.T. – Ambiente Cultura Territorio di Andrea Carletti, presso Casale Ponte Sodo, alle porte della città. Gli incontri prevedono attività di laboratorio e conoscenza all’aria aperta, coadiuvate dalla presenza di divulgatori specializzati per l’infanzia.

Ecco le tematiche che verranno affrontate nelle varie giornate e le relative date: 13 febbraio, “Rocce e minerali, universo da esplorare…”; 27 febbraio, “La scienza e gli alimenti: i processi chimici che piacciono tanto (fermentazione, lievitazione, ecc..)”; 13 marzo, “Niente si butta! Tutto si ricicla! Gli scarti alimentari si trasformano in oggetti curiosi e originali”; 27 marzo, “Viaggio al centro della terra (…una zolla di terra)”; 10 aprile, “Viaggio al centro di un fiore, in compagnia delle amiche api”; 24 aprile, “Animali piccoli, minuscoli, invisibili (e dove trovarli)”. Gli appuntamenti si svolgeranno tutti di sabato dalle ore 10 alle 12 ed è prevista anche una simpatica merenda a base di prodotti dell’orto con le Delizie del Casale. L’attività è organizzata in riferimento alle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità di socialità e gioco per bambini e adolescenti , nel rispetto del protocollo sanitario anti Covid-19.

La quota di partecipazione è 10 euro (singolo ingresso) oppure 35 euro (tessera valida per 4 ingressi, anche non consecutivi). Prenotazioni entro le ore 20 del giovedì precedente alla data prescelta. Il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook “Casale Ponte Sodo – Parco dell’Olmo”. L’attività è organizzata in riferimento alle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità di socialità e gioco per bambini e adolescenti, nel rispetto del protocollo sanitario anti Covid-19. Per informazioni e iscrizioni: 389.4363449 – parcodellolmo@gmail.com.