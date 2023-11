Le Tre Torte restano a via Garibaldi: confermato il riconoscimento del Gambero Rosso a Belle Hélène

Puntuale, a metà novembre, come dal 2017 a questa parte, arriva la buona (e dolce!) notizia per Tarquinia: Belle Hélène è tra le 31 pasticcerie italiane insignite delle Tre Torte dal Gambero Rosso, nella sua guida Pasticceri & pasticcerie edizione 2024.

“Punto di partenza per fare sempre meglio”

“È per voi che ogni giorno lavoriamo con la ferma volontà di fare del nostro meglio per emozionarvi, sorprendervi, farvi sorridere! Semplicemente è grazie a voi che abbiamo una ragione di esistere come pasticceria. – i ringraziamenti sui social dello staff di Belle Hélène, corso quasi in toto a celebrare il ritiro del premio – Questo riconoscimento, per nulla scontato, conferma quella che è da sempre la nostra priorità: voi!! Ed è il punto di partenza per cercare di fare sempre di più e farlo meglio. Grazie, grazie ed ancora grazie!”.

Tarquinia sempre più città del gusto

Uno standard sempre altissimo, quello tenuto dallo staff guidato da Francesca Castignani, che conferma come Tarquinia stia diventando negli ultimi anni tappa del gusto: assieme alle Tre Torte Gambero Rosso, la recente conferma di Namo Ristobottega tra i Bib Gourmand della Guida Michelin per i ristoranti e tante altre realtà più o meno emergenti che rendono la città meta anche per golosi e appassionati.