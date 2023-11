Legambiente e C.P.N. insieme per la Festa dell’Albero e della Biodiversità

Riceviamo e pubblichiamo

Legambiente Lago di Vico-Monti Cimini e C.P.N. (Cooperativa Produttori Nocciole) insieme per la Festa dell’Albero e della Biodiversità, organizzata dal circolo nell’ambito del proprio trentennale e nel quadro della campagna nazionale dell’associazione. Un evento significativo che pone in evidenza il tema della tutela della biodiversità del territorio, sottolineando l’importante segnale dato dalla collaborazione tra organizzazioni di produttori e associazioni ambientaliste.

C.P.N., infatti, è impegnata in prima linea nell’utilizzo di pratiche agricole più innovative e sostenibili, attraverso importanti sinergie istituzionali, aziendali e scientifiche e l’implementazione di tecnologie all’avanguardia in grado di coniugare coltivazioni di eccellenza e rispetto dell’ambiente. Per favorire la biodiversità, infatti, ha acquistato 1000 alberi di frutti antichi da piantumare nelle aziende dei propri associati. Tali piante vanno ad aggiungersi alle 380 tra quelle considerate a rischio di estinzione già messe a dimora in diverse aziende diffuse nel comprensorio dei Monti Cimini, proseguendo così nel piano di tutela dell’agrobiodiversità che C.P.N. sta portando avanti.

Il programma degli eventi

Per festeggiare l’intesa raggiunta con Legambiente e per sensibilizzare le comunità locali sull’argomento, sono stati organizzati due eventi.

Sabato 18 novembre 2023 alle ore 10.30 presso l’azienda agricola Francesca e Pietro Stelliferi a Ronciglione (Strada Provinciale Massarella, località XXX Miglia) è prevista una festa campestre con la piantumazione degli alberi di frutti antichi. Invitati speciali gli ospiti e gli operatori della Casa Famiglia L’Abbraccio di Arianna – Casa Smargiassi della cooperativa Il Pungiglione di Civita Castellana e la Casa Famiglia Associazione Liberi di Volare di Caprarola, che aiuteranno a piantumare gli alberi.

Martedì 21 novembre alle ore 10.30 presso l’azienda agricola sita all’interno della Riserva Naturale del Lago di Vico a Caprarola (Strada Pantane Vecchie) è in programma un’iniziativa dedicata a tutte le scuole di primo e secondo grado del comprensorio, nella quale studenti e insegnanti potranno visitare l’azienda, aiutare a piantumare gli alberi e scoprire i segreti e i progetti da condividere per un mondo più unito, naturale e solidale. Tutti i cittadini, gli istituti scolastici, le realtà sociali sono invitati a partecipare.