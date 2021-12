Lella Costa e la danza di Atacama al Teatro Boni di Acquapendente

Riceviamo e pubblichiamo

Ultimi appuntamenti dell’anno solare 2021 al Teatro Boni di Acquapendente, dove è in corso la stagione diretta da Sandro Nardi.

Sabato 18 dicembre alle ore 21 protagonista Lella Costa in “Intelletto d’amore. Dante e le donne”, una produzione Teatro Carcano e Mismaonda per la regia di Gabriele Vacis. Il nuovo spettacolo dell’attrice e scrittrice milanese è incentrato sulle figure femminili della Commedia dantesca: Beatrice, ideale d’amore puro e guida spirituale; Francesca, meravigliosa anima imprigionata nel girone infernale; Taibe, prostituta delle Malebolge; Gemma Donati, moglie del poeta e madre dei suoi figli. Lella Costa dà voce alle loro storie, con l’inconfondibile piglio ironico e mordace che la contraddistingue.

Domenica 19 dicembre (ore 17.30) spazio alla danza con “Sine Tactu”, spettacolo della compagnia Atacama con direzione artistica di Patrizia Cavola e Ival Truol, musiche originali Epsilon Indi e sul palco Nicholas Baffoni, Marco Cappa Spina, Valeria Loprieno, Cristina Meloro, Camilla Perugini. La danza per indagare sull’impatto che gli accadimenti unici e inaspettati del tempo prsente hanno e avranno sulla natura umana, come plasmeranno il nostro modo di essere nel mondo e di entrare o non entrare in relazione con gli altri esseri umani. Guardare all’uomo nella contemporaneità non può prescidere dall’emergenza pandemica che ha introdotto tutti noi in uno stato di incertezza e smarrimento, legato alla sensazione di perdita di controllo sulle nostre vite e sulla nostra possibilità di pianificare e costruire.

La stagione del Boni riprenderà il 6 gennaio 2022 con lo spettacolo “Emilio Celata è Anna Karenina”, con Emilio Celata, per la regia di Sandro Nardi.

Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. Ingresso con prenotazione obbligatoria. Per accedere agli spettacoli è necessario esibire il green pass secondo le norme vigenti. Per informazioni e biglietti: www.teatroboni.it – www.vivaticket.com – 0763.733174 – 334.1615504.