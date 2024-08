L’entusiasmo di Ilias per le serate di divertimento a Tarquinia: si parte stasera con il Summer Show di Arteritmica

“Un’estate tra amici: sembra di essere tornati alle estati vere, a quelle pre covid, con tanti locali, tante situazioni e voglia di divertirsi”: l’entusiasmo non gli è mai mancato, ma quest’anno Ilias Brodolini, riferimento delle serate in musica per Tarquinia e non solo, sembra avere letteralmente l’argento vivo addosso!

“La mia estate è iniziata presto, in realtà, – spiega Ilias – con le domeniche di fine maggio/inizio giugno al Moma, sotto l’organizzazione dell’Hit Discoteca Viterbo: un grazie, in particolare, va ai fratelli Demutiis, Marco e Matteo, proprietari della discoteca e organizzatori di eventi di rilievo nel viterbese. Con i ragazzi dell’Hit la collaborazione è nata un anno fa, con l’unione di intenti di fare le cose fatte bene: mi trovo nella loro organizzazione come artista e abbiamo ragionato sul concetto per cui, come d’inverno il mare va in città, d’estate la città scende al mare. Da qui nasce la partnership per le nostre serate sul litorale”.

“La mia estate itinerante è proseguita poi nelle piazze, da Tolfa ad Albinia, e quindi mi ha portato a vivere le serate anni ‘90 dell’Havana, a Bolsena, con il grande amico Alessandro Costa, dj organizzatore del posto, dove tornerò per il grande evento sul lago di Bolsena del 10 agosto per La Notte delle Stelle”.

“Ora – arriva al punto Ilias – ad agosto, arriviamo a Tarquinia con la nostra organizzazione, On Air People, con Davide Legni, cercando di organizzare qualcosa per la città che amiamo. Abbiamo iniziato con il pool party delle sere scorse a Marina Velka, quindi tornano i nostri “classici” appuntamenti infrasettimanali al Bomber Beach, le due serate-evento dell’8 e 15 agosto: parliamo di un luogo in cui è davvero bello esibirsi e dove torniamo da tre anni, perché racchiude tante diverse età di tarquiniesi e turisti. Come sempre tante luci, tanti suoni e tanti colori.In mezzo, il 14 agosto, un salto a Olympia Resort con party anni ‘90 e gadget fluo”.

“Tra consolle e microfono, sempre una line up d’eccellenza: i grandi artisti della consolle saranno Dj Alex Cozzolino, Dj Andrea Ianelli, Dj Stefano Sarti e il mio “fratello di musica” e componente degli Asterjackers Matteo Mascioli, le voci invece saranno la mia e quella di Matteo Demutiis. Come sempre, non mancheranno ospiti, gadget e sorprese: insomma, è arrivata l’estate anche a Tarquinia!”

“Stasera, iontanto, un appuntamento speciale: presenterò il Summer Show, per realizzare i sogni dei nostri ragazzi: si tratta di una serata ideata e organizzata da Arteritmica, stasera a Tarquinia Lido, in piazza delle Vele, tra ginnastica, canto e danza, il cui ricavato sarà devoluto a mandare le ragazze di Arteritmica all’Europeo in Romania”.

La chiusura è una dichiarazione d’amore per la città: “L’impegno per Tarquinia è perché mi farebbe piacere che la nostra realtà diventi come tante altre che ci circondano, piene di giovani, di eventi e voglia di divertirsi. La cosa bella che ho trovato in questa estate è che, in ogni posto in cui sono andato, non c’è mai stato un minimo problema o preoccupazione: tutti con entusiasmo e voglia di divertimento. Far felici le persone di casa è sempre bello e, magari, quest’anno riusciamo a suonare anche al DiVino Etrusco: ne stiamo parlando, vediamo cosa ne esce”.