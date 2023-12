Leo Tech si rinnova: ecco la nuova sede al Top 16 con offerte esclusive per i clienti

Leo Tech, realtà di riferimento a Tarquinia nel settore tecnologico, festeggia il suo rinnovamento con l’apertura di una nuova sede al piano inferiore del Top 16. L’ambiente, ampliato rispetto alla sede precedente, promette un’esperienza ancora più accogliente per i clienti.

Con una superficie più ampia, Leo Tech espande la sua offerta con una vasta gamma di prodotti e servizi innovativi. Per celebrare questo importante passo, i clienti saranno accolti con un ticket di buono sconto. Per un periodo limitato, fino al 31 gennaio 2024, si potrà perciò approfittare degli sconti di apertura su alcuni articoli selezionati. Un’opportunità imperdibile per scoprire le ultime novità tecnologiche e godere di vantaggi esclusivi.

Leo Tech continua a ridefinire l’esperienza di shopping tecnologico, offrendo uno spazio accogliente, una vasta gamma di prodotti e servizi, e occasioni uniche per risparmiare.

