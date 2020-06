Leonardo Bonucci ha donato mascherine all’Ail Viterbo

Riceviamo e pubblichiamo

“Ringraziamo Leonardo Bonucci per questo bel gesto di solidarietà”. Lo afferma la presidente dell’Ail Viterbo Patrizia Badini. Il calciatore viterbese della Juventus ha donato una fornitura di mascherine per i volontari della sezione provinciale dell’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma impegnati nelle attività di sostegno e supporto ai malati e alle loro famiglie. A consegnarle, il fratello Riccardo Bonucci. “Leonardo ha sempre dimostrato di essere un ragazzo sensibile e dal grande cuore – aggiunge la presidente Badini -. A nome dei volontari, rinnovo i miei più sentiti ringraziamenti. Oltre che essere un campione, è un esempio per tutti e come viterbesi siamo orgogliosi di lui”. Intanto, il 21 giugno, l’Ail Viterbo ha festeggiato la 15esima edizione della Giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. “Una giornata per riflettere e ripartire tutti insieme – conclude la presidente Badini – Affrontare l’emergenza sanitaria del coronavirus non è stato facile ma è stata anche l’occasione per migliorare. Se non è stato possibile svolgere la campagna pasquale, l’Ail, a livello nazionale, ha attivato altre forme di raccolta fondi che hanno permesso almeno in parte di recuperare le risorse. Inoltre, l’associazione ha garantito fondi straordinari a tutte le sezioni provinciali e ha sbloccato in anticipo i fondi del 5×1000 relativi al 2018, grazie a un tavolo di confronto con il Governo. Queste iniziative hanno permesso e permetteranno di continuare tutte le attività sul territorio senza una riduzione dei servizi. Al riguardo voglio tranquillizzare i pazienti e le famiglie. L’Ail Viterbo sarà ancora più forte”.