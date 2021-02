Con un video affidato alla rete – a YouTube in particolare – Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo, dal 1993 assieme con il nome ben più celebre di Daft Punk, hanno annunciato la fine della loro collaborazione.

Giunti quasi alla soglia dei trenta anni di carriera si chiude, perciò, la storia musicale del duo simbolo della musica elettronica francese. Una vita di successo scandita in modo particolare, considerando che il simbolo dei due è stata la riservatezza affidata ai caschi che quasi mai hanno abbandonato. Il risultato è stata una inedita tutela della privacy, almeno per quanto riguarda artisti di questo calibro, e un anonimato quasi assoluto che ha alimentato quasi una leggenda. Facendo sorgere aneddoti anche curiosi, che vogliono i buttafuori lasciarli fuori dalle serate parigine perchè non li riconoscono, o che raccontano come uno dei due passeggi quotidianamente o quasi con il cane per Montmartre senza che quasi nessuno se ne accorga.