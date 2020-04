Lettere al Direttore: “Ci sei sempre stata e sempre ci sarai”

(s.t.) Ricevo e con emozione e commozione pubblico questo ricordo di Anna scritto da Gloria Raffaelli. E la ringrazio, perché penso fosse impossibile raccontarla con parole più belle e azzeccate. Vi voglio bene.

di Gloria Raffaelli

Nonna. Cercare parole per dirti ciò che proviamo è impossibile, se dici Anna pensi al tuo splendido sorriso e nient’altro.

Qualsiasi forma di amore tu ce l’hai insegnata. L’amore di sempre tra te e il nonno è qualcosa di indescrivibile, con quegli occhi pieni di amore vi siete cercati fino all’ultimo attimo. Gelosi e innamorati anche dopo 67 anni insieme, come fosse sempre il primo giorno. Uno spettacolo unico da vivere.

Anche in questo momento il nonno non fa altro che dire quanto tu sia stata e sia bellissima, raccontando a tutti dall’inizio della vostra lunghissima avventura. L’amore per la famiglia, per i nipoti che hai cresciuto, ci hai insegnato tutto. Ogni giorno era domenica con te, ci aspettavi in taverna con la colazione presa dal Zi Enrico, sempre indaffarata tra le mille faccende preparavi infiniti pranzi per ognuno di noi e per ognuno qualcosa di diverso per farci mangiare ciò preferivamo. Avevi sempre tempo per tutti, un abbraccio e una spalla forte, sei sempre stata la roccia di casa.

Sapevi fare qualsiasi cosa senza timore, al tuo amato centro anziani o al Civico zero portavi sempre gioia, così come in qualsiasi posto dove sei stata. Hai imparato l’inglese, ad usare internet, abbiamo accorciato le distanze con whatsapp.. sei una grande. Guardavi il piccolo Ale anche ora che non stavi tanto bene, non hai pensato a te ma sempre a tutti noi, tra i tuoi mille acciacchi mai un lamento ma sempre felice di ciò che avevi intorno.

Ognuno di noi ha un pezzo di te e credo che sia la parte migliore di noi. Sempre bella ed elegante, anche in costume sotto quell’ombrellone a mare circondata da amici e parenti. Abbiamo un milione di ricordi belli insieme che custodiamo con gelosia dentro il cuore, hai lasciato un grande vuoto, incolmabile come il tuo amore e il tuo sorriso.

Ci sei sempre stata e sempre ci sarai. Ci dicevamo sempre e ora più che mai, distanti ma vicini con il cuore. Vorrei ringraziarti per tutto, ma non saprei da dove iniziare quindi dirò solamente che siamo orgogliosi e fortunati ad averti avuto finora al nostro fianco. Sei l’amore.

Purtroppo il momento storico non ha permesso di salutarti come ti saresti meritata, sono certa che non sarebbe bastata una piazza per quanti avrebbero voluto darti un ultimo saluto. Ti ricorderemo sempre così, sorridente vicino al nonno. Ciao roccia