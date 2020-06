Lettere al Direttore: “Da quando l’ASD Arteritmica Tarquinia ha una palestra?”

Riceviamo dal presidente dell’ASD Arteritmica Giancarlo Girardi e pubblichiamo

Spett.le Direttore de lextra.news,

questa nostra Amministrazione comunale è assai strana, chi dovrebbe rispondere, perché sollecitato da alcune richieste, tace; e chi invece parla senza probabilmente sapere.

Ho visto e ascoltato il video integrale di “Piazza digitale” su lextra.news con ospiti il Vice Sindaco Serafini e l’Assessore Benedetti. Mi rivolgo a quest’ultimo dicendogli: da quando l’ASD Arteritmica Tarquinia ha una palestra? Non è polemica quella che si vuole fare ma solo precisione.

La palestra cui Lei si riferisce dovrebbe essere quella della Scuola Media ex Dasti. L’ASD Arteritmica non è concessionaria di alcuna palestra ma usufruisce, dietro richiesta scritta (annuale) al Comune e all’ Istituto Comprensivo “Ettore Sacconi”, della struttura. Chiaramente i due Enti debbono dare il nulla osta altrimenti bisogna cercare altre alternative e certamente trovare soluzioni per uno sport come la ritmica la vedo alquanto ardua.

Una volta accordata la fruizione dell’impianto, l’Associazione, in base alla convenzione firmata tra l’Ente scolastico e la scrivente, eroga un contributo economico per acquisto materiali. Quanto sopra per chiarire. Porgo all’Assessore Benedetti distinti saluti augurandogli buon lavoro.

Il Presidente dell’ASD Arteritmica

Giancarlo Girardi