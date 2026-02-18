Lettere al Direttore: “Frana in via della Tuscia, servono interventi urgenti per sicurezza e illuminazione”

Riceviamo da un lettore e pubblichiamo

Dopo la frana che ha colpito un fabbricato a Tarquinia, in via della Tuscia, la strada è stata interrotta al traffico sia per gli automezzi che per le persone. Grave disagio per i residenti oltre la frana che, se devono andare a piedi, devono percorrere un tratto di strada molto lungo e, durante la sera, completamente al buio.

La mancanza di illuminazione sulla strada di emergenza può causare danni sia agli autoveicoli cha ai pedoni. Chiediamo pertanto, dal momento che questo tratto di strada è provvisorio, ma dovrà rimanere in essere per molti mesi, venga illuminato in modo adeguato e vengano posti alcuni specchi dove necessario per evitare scontri con autovetture che transitano in via Zampa D’Orlando e la nuova uscita da via della Tuscia. Grazie, sig. Sindaco. Un residente in via Spurinna, 14.