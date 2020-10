Lettere al Direttore: “I nostri figli sono a rischio e il senso civico non abita più qui”

Riceviamo da Marco Pedace e pubblichiamo

Buongiorno a tutti.

Nella giornata del 01/10/2020 ho avuto il piacere di accompagnare i miei tre figli nelle loro rispettive scuole medie ed elementari. Anche quest’anno è stato possibile constatare la totale e reiterata disorganizzazione comunale nel gestire la delicata fase di arrivo e ingresso dei bambini a scuola.

Non c’è via nei pressi delle scuole dove non vi sia un cantiere che intralci il regolare flusso in sicurezza dei bambini verso la loro scuola (vedasi il cantiere infinito nei pressi della CONAD) o auto impropriamente parcheggiate in ogni dove, oltre ai mezzi che scaricano materiali nelle ore più improponibili.

Soprattutto poi per l’inizio di questa annualità scolastica, visto l’emergenza nazionale dettata dal COVID-19, ci si aspettava qualche accortezza in più, invece si arriva all’ingresso laterale lato parcheggio delle scuole elementari Nardi e l’accesso diventa una epopea, tra auto parcheggiate, auto in transito e ASSEMBRAMENTI di genitori e bambini in attesa dell’ingresso a scuole, ingresso contingentato MALISSIMO, visto che in 50 mq (tra auto in sosta e in transito) eravamo almeno una sessantina di persone a cui molto lentamente consentivano accesso.

Mi sforzo di capire:

l’emergenza COVID e le difficoltà implicite nel gestirla,

che la città è sporca e infestata dalle erbacce perché l’appalto è stato scritto male o altro,

che al Lido per tutta l’estate si è passeggiato su un lungo mare tra piante secche, spezzate e aiuole sporche e piene d’erba perché ancora il servizio di ammodernamento non è terminato,

che la scuola Dasti non è stata riaperta per problemi di riconsegna e collaudo

ma credo che sia possibile individuare all’interno del comune un responsabile “pensante” che sappia pianificare e regolamentare la viabilità, orari di lavoro e di scarico/carico nei pressi di strutture sensibili come le scuole o l’ingresso Ospedale, oltre a regolamentare accesso scolastico SENZA ASSEMBRAMENTI all’ingresso delle scuole.

Credo che i nostri figli meritino una città più pulita e maggiori attenzioni e sensibilità da parte di questa amministrazione. Sperando che queste semplici richieste trovino seguito, porgo cordiali saluti.

Firmato

Un genitore, un cittadino

Marco Pedace