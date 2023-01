Lettere al Direttore: “Il disagio dei bambini (e di noi genitori) per l’uscita sui parcheggi della scuola elementare”

Riceviamo e pubblichiamo

sono la mamma di un bambino che frequenta la scuola elementare e ha ingresso ed uscita ai parcheggi. Vi scrivo per informarvi del disagio che viviamo noi genitori e i nostri bambini quest’anno, nella speranza che questo possa sensibilizzare chi di dovere.

Il doppio ingresso alla scuola è stato introdotto durante il periodo del covid e, insieme agli orari scaglionati, evitava la creazione di assembramenti. Per tale ragione, negli anni scorsi, quindi, era presente un addetto che con una transenna impediva l’ingresso delle macchine nei ripiani interessati durante l’ingresso e l’uscita dei bambini.

Quest’anno, essendo decadute le regole anti-covid, non è più presente questo personale e, di conseguenza, non è stata più garantita una figura a protezione di questo ingresso che è stato comunque manteuto.

La situazione attuale ai parcheggi è quindi questa: le macchine continuano a passare indisturbate tra i bambini e i genitori in attesa. Anzi, spesso chi guida è anche infastidito dalla nostra presenza. Essendo poi un parcheggio oltre al passaggio delle macchine, ancor più pericolosa è l’uscita delle autovetture in retromarcia durante il passaggio dei bambini. Il tutto peggiora poi nei giorni di pioggia poiché si creano enormi pozzanghere!!! Questa situazione è stata fatta presente al Consiglio di Istituto, alla scuola, ai vigili ed all’assessore ma, tra scarica barili generali e poco interesse verso la questione, la situazione non è cambiata. Io personalmente non riesco a capire perché ad alcuni bambini viene garantito un ingresso sicuro (strada chiusa con addetto della protezione civile e vigili sugli attraversamenti pedonali di via delle croci) e ad altri no! Non dovrebbero avere tutti gli stessi diritti, non dovrebbero godere tutti delle stesse tutele?

A “migliorare” inoltre la situazione attuale ci si è messo il vento degli ultimi giorni che ha fatto cadere alcuni dei cartelloni montati per le elezioni. Sono stati rimossi solo quelli danneggiati, gli altri sono ancora presenti, legati con il nastro della polizia locale!!!

