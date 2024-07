Lettere al Direttore: “Malcontento per la chiusura dei bagni pubblici alla spiaggia di San Giorgio di domenica”

Riceviamo da Gianluca Ruzzeddu e pubblichiamo

Gentile Redazione de lextra.news,

mi rivolgo a voi per esprimere il mio profondo malcontento riguardo alla situazione dei bagni pubblici della spiaggia di San Giorgio a Tarquinia, che risultano chiusi di domenica.

Essendo un cittadino che ama e promuove le bellezze e la civiltà di Tarquinia, mi sono trovato in una situazione estremamente imbarazzante quando, dopo aver convinto amici e conoscenti a trascorrere una giornata sulla nostra splendida spiaggia, ci siamo trovati senza un bagno pubblico disponibile. La mancanza di servizi igienici ha causato notevoli disagi, rovinando quella che doveva essere una piacevole giornata al mare.

Questa mancanza di servizi è inaccettabile, soprattutto durante il fine settimana, quando molte persone si recano in spiaggia per godersi il tempo libero. Non solo rappresenta un grave disservizio per i cittadini e i turisti, ma contribuisce anche al problema della sporcizia in giro, poiché le persone non hanno alternative adeguate per soddisfare i propri bisogni.

Le strutture per i bagni pubblici ci sono, ma se rimangono chiuse non possono svolgere la loro funzione. Mi chiedo come sia possibile che il Comune di Tarquinia non abbia previsto una soluzione per garantire l’apertura dei bagni pubblici nei giorni di maggiore affluenza.

Confido che la vostra testata possa dare voce a questo problema, affinché venga preso in considerazione dalle autorità competenti e si possa trovare una soluzione tempestiva per il benessere di tutti.

Vi ringrazio per l’attenzione e resto in attesa di una vostra risposta.

Cordiali saluti,

Gianluca Ruzzeddu