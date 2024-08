Lettere al Direttore: “Marco, il tuo aiuto è stato prezioso e te ne sono sinceramente grata”

Riceviamo da Federica Sabatini e pubblichiamo

Sono Federica Sabatini, affetta da una serie di patologie croniche degenerative invalidanti. Purtroppo mi trovo ogni giorno a dover combattere con molte difficoltà quotidiane, incontrando più delle volte personale non sempre disponibile e comprensive. Tutto ciò è molto frustrante!

Tengo perciò a condividere la mia esperienza avuta poco tempo fa: non riuscivo a mettermi in contatto telefonico con degli uffici del Comune di Tarquinia, quando alla fine ho deciso di contattare il numero del centralino. Per fortuna mi ha risposto subito l’impiegato Marco Ventolini, persona veramente rassicurante, gentile, disponibile e comprensiva, che in poco tempo e telefonicamente è riuscito a risolvere le mie difficoltà burocratiche.

Ci tengo a esprimergli il mio caloroso ringraziamento per la cortesia che mi ha toccato profondamente e desidero esprimere la mia profonda gratitudine. Marco, il tuo aiuto è stato prezioso e te ne sono sinceramente grata: nessuno ha mai dimostrato così tanta cortesia, pazienza e comprensione, soprattutto verso una persona affetta da disabilità. È molto rassicurante sapere che, anche se rare, ci sono persone come te!