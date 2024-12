Lettere al Direttore: “Stato di abbandono al Lido di Tarquinia”

Riceviamo da Fernando Delle Monache e pubblichiamo

Siamo alla fine dell’anno: dal giugno 2024 a Tarquinia abbiamo la nuova amministrazione comunale e ce ne siamo accorti perché il degrado la fa da padrone. Nelle aree verdi e giochi ci sono praterie di malva alte più di un metro e questo la dice lunga da quanto tempo non viene tagliata…

Al consiglio comunale del 19 novembre scorso la colpa veniva imputata al fatto che l’unico operaio (sottolineo unico) si era operato ma che era tornato al lavoro e che presto tutto sarebbe stato risolto: siamo alla fine di dicembre ma al Lido di Tarquinia il trattore non lo ha visto nessuno.

Per chi si vorrà fare una passeggiata per le prossime feste sarà un bello spettacolo di presentazione vedere questa incuria… Bhè certo da un “non luogo” come lo ha definito un consigliere di maggioranza il Lido di Tarquinia, cosa ci si può aspettare?