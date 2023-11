Lettere al Direttore: “Tarquinia Lido invasa dagli storni: cominciano a essere un vero problema”

Riceviamo da un lettore e pubblichiamo

Buongiorno,

Vi segnalo che da oltre un mese nella zona tra Largo Magellano e Viale Amerigo Vespucci (e zone limitrofe) abbiamo una presenza massiccia di storni che utilizzano le pinete e gruppi di pini nei giardini come ritrovo per dormire. Compaiono al tramonto per ripartire all’alba.

Inizialmente abbiamo sperato fosse un fenomeno passeggero ma sono persino aumentati. Gli escrementi cominciano ad essere un vero problema, sia per la puzza, sia per il pericolo di infezioni che possono diffondersi.

Naturalmente, in quanto residente, ho segnalato al Comune di Tarquinia e alla polizia municipale senza ottenere riscontro alcuno Quando il problema si era presentato in paese si corse subito ai ripari. Come consuetudine i residenti del lido vengono considerati cittadini di serie B. Spero che tramite altri canali la situazione possa essere considerata. Allego qualche foto, anche se la situazione è molto pesante in giardini privati e sotto le pinete dove gli escrementi non sono visibili dalle foto.

