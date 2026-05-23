Lettere al Direttore: “Una petizione contro l’ecoarea in viale dei Navigatori”

Riceviamo da Fernando Delle Monache e pubblichiamo

Ho deciso di indire una petizione per evitare che venga costruita una eco area a 50 metri dal mare, in via Cristoforo Colombo, togliendo per altro anche dieci posti auto con tutto ciò che ne consegue: una decisione discutibile presa dall’amministrazione Sposetti a completo degrado del lido. Ci sono molte altre zono dove poterla collocare, ma la giunta Sposetti pensa che quella sia la più idonea, dimostrazione che del Lido non interessa nulla… Per firmare la petizione cliccare o copiare questo link https://c.org/GHVmfXpGsw. Spero che chi ha a cuore il Lido firmi.