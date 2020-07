Letture al Museo: a Pitigliano Patrizio Nissirio vincitore del Premio Caravella

Riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 31 luglio, Patrizio Nissirio vincitore del Premio Caravella, ospite a Pitigliano di Letture al Museo, spazi d’autore degustando, l’evento organizzato dal Museo archeologico all’aperto Alberto Manzi. L’appuntamento è alle ore 18. Patrizio Nissirio parlerà del suo libro Silenzio, edizioni Giulio Ensemble 2019. In degustazione i vini della Cantina Cooperativa di Pitigliano.



L’ingresso alle iniziative è gratuito. E’ richiesto un contributo di 5 euro per l’acquisto del calice da degustazione serigrafato con il logo dei Musei Civici archeologici di Pitigliano funzionale alla mescita dei vini in assaggio.

Il servizio dei vini in degustazione sarà curato dai sommelier professionisti dell’Associazione Italiana Sommelier, Delegazione di Grosseto.

In ottemperanza alle prescrizioni per il contenimento del COVID-19, la partecipazione è a numero chiuso (max 20 persone) ed è indispensabile prenotare al 347/902750.