L’Evolution en voie d’illumination: torna il festival delle lanterne al Jardin des Plantes di Parigi

Il Festival delle Lanterne al Jardin des Plantes di Parigi torna per la sua terza edizione dal 29 novembre 2021 al 30 gennaio 2022. “L’Evolution en voie d’illumination”, questo è il titolo scelto in questa edizione per questa magica passeggiata che trasporta in un universo incantato.

Si tratta di un evento che riscuote grande successo con un tema ogni anno diverso. Nelle precedenti edizioni, gli spettatori si sono lasciati trasportare in un Océan en voie d’Illumination e sono partiti anche alla scoperta delle Espèces en voie d’illumination nel 2017, evento che aveva visto passare quasi 370.000 visitatori in due mesi.

Quest’anno, invece, sarà un viaggio indietro nel tempo attraverso 500 milioni di anni nella storia della vita alla scoperta di specie ormai estinte. A differenza delle precedenti, questa edizione mette in evidenza specie estinte e poco conosciute, la maggior parte delle quali non ha mai convissuto con l’uomo, riprodotte in più di cento strutture monumentali uniche, alcune delle quali possono raggiungere quasi i 30 metri di lunghezza.