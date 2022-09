“Libri con le Stelle”: a Civitavecchia il 16 settembre incontro con la giornalista e scrittrice Carola Carulli

Riceviamo e pubblichiamo

Prosegue la rassegna letteraria “Libri con le Stelle” con un nuovo e irrinunciabile incontro per gli amanti della letteratura. L’evento, che vede come ospite d’eccezione la giornalista e scrittrice Carola Carulli, si terrà venerdì 16 settembre con inizio alle ore 18.00 presso la Sala Gurrado della Fondazione Ca.Ri.Civ. in via Risorgimento 8/10/12 a Civitavecchia.

Carola Carulli inizia la sua carriera di giornalista collaborando con I Viaggi di Repubblica e L’Espresso, per passare a condurre il telegiornale in diretta sul canale satellitare Marco Polo. Entrata in RAI, viene chiamata per una sostituzione nel Tg2 Cultura e dal 2001 al 2007 lavora come giornalista nella redazione Spettacoli del Tg1. Passa poi alla redazione del Tg2, inizialmente come redattrice e inviata per Costume e società, e poi come conduttrice del Tg2. Attualmente, cura le rubriche “Achab” e “Tg2 Weekend” dedicate alla lettura e segue come inviata i più grandi eventi musicali, letterari e cinematografici (tra cui l’ultima Mostra del Cinema di Venezia).

Come scrittrice ha pubblicato un romanzo dal titolo “Bambole di Carta”, vincendo un premio letterario indetto dalla Regione Calabria per giovani autori. “Tutto il bene, tutto il male” (Salani Editore) è il suo secondo romanzo. Parla di un legame speciale, quello che unisce Sveva e Alma, nipote e zia. Quasi figlia e madre. In una famiglia disfunzionale, loro si distinguono per l’animo ribelle, sono le ‘strambe’, quelle che hanno deciso di trovare una propria forma di felicità il più possibile lontano dai conformismi. Insieme, cercano di lenire e colmare il vuoto di una profonda mancanza che ha segnato la vita di entrambe. E mentre Sveva racconta la storia della zia, piano piano rivela anche la sua. Un romanzo che parla di maternità e di crescita interiore e che tocca le corde dell’anima, anche grazie a una scrittura intima, delicata e potente al contempo.

Questo imperdibile appuntamento, al quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, sarà moderato dagli scrittori Gino Saladini e Anthony Caruana che dialogheranno piacevolmente con l’autrice.

La rassegna letteraria è stata realizzata dall’associazione culturale “Book Faces” in collaborazione con la Fondazione Ca.Ri.Civ. e grazie al sostegno offerto da varie realtà e attività cittadine. La vendita del libro sarà curata dalla libreria Mondadori Bookstore. Ingresso libero fino a esaurimento posti.