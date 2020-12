Life in the Time of Coronavirus: mostre open air per raccontare il lockdown nel mondo

Riceviamo e pubblichiamo

L’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Latina presenta, dal 23 dicembre 2020 al 19 gennaio 2021, Life in the Time of Coronavirus, a cura di Giovanni Pelloso, su iniziativa di Fabio D’Achille, delegato alla Promozione dell’Arte Contemporanea, e dell’Assessore del Comune di Latina Silvio Di Francia: un progetto fotografico ideato da Roma Fotografia, con la collaborazione di Maria Cristina Valeri e Alex Mezzenga, già presentato durante il Festival della Fotografia Etica di Lodi e Codogno, e realizzato, invece, nella città di Latina attraverso una vera e propria mostra all’aperto utilizzando le affissioni pubbliche. Il piano espositivo prevede, infatti, la diffusione in tutta la Città di Latina di una serie di 8 “fotostorie” e 12 “singoli scatti” che rappresentano circa 100 fotografie divise in 10 maxi poster 6x3mt e 100 manifesti 100x140cm.

La Call Internazionale Life in the Time of Coronavirus, promossa da Roma Fotografia in collaborazione con Il Fotografo, Festival della Fotografia Etica di Lodi, insieme a TWM Factory e The Walkman Magazine, ha raccolto in pochi mesi oltre 10.000 immagini: dalla Spagna all’Inghilterra, dall’Iran al Brasile, dall’India al Nepal, oltre che dall’Italia, molte persone hanno voluto rispondere all’appello con l’obiettivo di costruire una narrazione collettiva che racconti la forza e la violenza del virus, ma anche la capacità dell’uomo di lottare per il proprio benessere e coltivare la propria speranza.

Un universo di storie che mostrano un presente fatto di gesti, di routine e di emozioni, di speranza, attesa, paura, tristezza, ma anche di desiderio di riconquistare una normalità, di ritrovare gli affetti e le relazioni, di mantenere un contatto con amici e parenti, di proseguire nel lavoro come nell’impegno scolastico, di razionalizzare la tragedia e, al contempo, di attivarsi attraverso un comportamento consapevole.

Life in the Time of Coronavirus è stato anticipato il 25 novembre per la Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne dalla maxiproiezione del video Shutdown sulla grande parete di Palazzo D’Ercole tra Corso della Repubblica e piazza San Marco a Latina: realizzato dall’Archivio dell’Istituto Luce e a cura di Serenella Scuri, ha proposto oltre 80 scatti fotografici estrapolati dal progetto internazionale.