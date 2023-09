L’Isola che non c’è sbarca a Tarquinia per parlare di agricoltura: atteso l’intervento dell’assessore regionale Giancarlo Righini

Ritorna dopo una calda estate l’appuntamento con l’Isola che non c’è, l’evento organizzato dall’associazione di promozione sociale e culturale Fondazione per la Tuscia. Il convegno si svolgerà nel pomeriggio di lunedì 25 settembre 2023 a Tarquinia, nella prestigiosa sede del Palazzo Comunale in piazza Matteotti, dalle 16 alle 20, e sarà incentrato sull’agricoltura, tema fondamentale per il territorio viterbese e per tutto il Lazio.

Interverranno ai dibattiti volti noti della politica locale, regionale e nazionale, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori, associazioni di categoria e sigle sindacali. Come ospite, fra gli interventi più prestigiosi è previsto quello di Giancarlo Righini, assessore all’agricoltura della Regione Lazio, insieme a diversi esponenti delle associazioni agricole e ai produttori del territorio. Padroni di casa il sindaco di Tarquinia, Sandro Giulivi, e la consigliera regionale Valentina Paterna, presidente della commissione Ambiente e Agricoltura.

Il programma si svilupperà con una serie di spazi di confronto, ai quali potranno partecipare gli operatori del mondo dell’agricoltura, ponendo domande agli ospiti presenti.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Regione Lazio, l’Arsial ed il Comune di Tarquinia, ha lo scopo di far conoscere le peculiarità agricole ed alimentari della provincia di Viterbo, valorizzandone qualità e tipicità.

Negli anni “L’isola che non c’è” si è distinta per essere l’unico brainstorming del Lazio, proponendo e realizzando soluzioni ai problemi dei nostri territori, l’edizione dedicata all’agricoltura si pone quindi l’obiettivo di riportare al centro della discussione le difficoltà che il mondo agricolo sta attraversando in questi anni. Appuntamento quindi lunedì 25 settembre alle ore 16 presso il Palazzo Comunale di Tarquinia.