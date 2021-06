L’Italia e la Tuscia si preparano al voto d’autunno con oltre 1300 comuni alle urne: da Roma e Milano a Napoli, passando per Tolfa e Canino

Se la pandemia non avesse colpito il mondo e l’Italia in modo così violento e duraturo, probabilmente oggi le principali cronache dei giornali nazionali e locali avrebbero in prima pagina le elezioni amministrative, in una primavera che avrebbe dovuto vedere al voto i cittadini delle principali città italiane – ma anche di una bella rappresentanza di enti territoriali della Tuscia – per scegliere il sindaco per i successivi cinque anni.

Come tutti si aspettavano e come è ufficiale da un paio di settimane, invece, al voto si andrà in autunno – data ancora non definita, ma tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 – e si rinnoveranno i consigli comunali di oltre mille e trecento comuni italiani, tra cui le quattro città più popolose della Penisola: Roma, Milano, Napoli e Torino, oltre a Bologna.

Tra i cittadini chiamati alle urne ci sono anche quelli di 21 comuni della provincia di Viterbo, a partire da Montefiascone e Vetralla, passando per Orte e Soriano nel Cimino, continuando con Fabrica di Roma e Acquapendente. Nel territorio di riferimento de lextra.news, interessanti anche i confronti elettorali a Canino, Marta, Caprarola e Vitorchiano, ma – anche se si “sfora” in provincia di Roma – un occhiata curiosa andrà buttata anche sulle elezioni a Tolfa. Nelle prossime settimane proveremo a fare un quadro su queste realtà in vista del voto autunnale. Nel frattempo, forze politiche e candidati possono mandare i propri comunicati stampa all’indirizzo redazione@lextra.news.