Lo spettacolo della volta celeste: sabato 24 agosto con il GrAG mito e scienza si incontrano

Il prossimo sabato 24 agosto, l’area osservativa del Gruppo Astrofili Galileo Galilei APS, situata nella suggestiva località Lasco di Picio a Monte Romano (VT), si prepara ad accogliere appassionati di astronomia e curiosi per una serata davvero speciale. “Lo Spettacolo della Volta Celeste: Mito e Scienza si Incontrano” è un evento unico che unisce la magia del cielo notturno con la bellezza delle storie mitologiche e le spiegazioni scientifiche. Attraverso i telescopi, i partecipanti potranno osservare stelle, pianeti, nebulose e galassie, mentre esperti astrofili offriranno spiegazioni dettagliate dei fenomeni celesti. Allo stesso tempo, narratori esperti condivideranno i miti e le leggende legate alle costellazioni e agli oggetti celesti visibili durante la serata. Questa iniziativa è dedicata non solo all’osservazione astronomica, ma anche alla raccolta fondi per sostenere le attività del gruppo, che da quasi dieci anni promuove la passione per il cielo.

Camminata notturna con Kalipè: un viaggio nella natura

L’evento astronomico sarà preceduto da un’escursione notturna organizzata dall’Associazione Kalipè, che da anni valorizza il turismo rurale nel territorio della Tuscia. Questa camminata, lunga 7 km (3,5 km all’andata e altrettanti al ritorno), partirà da Monteromano alle ore 18:30 e condurrà i partecipanti all’area osservativa del GrAG, dove si svolgerà la serata dedicata all’astronomia. Il percorso, immerso nei suoni e nei colori della Maremma laziale, offrirà un’esperienza unica, con la volta celeste e i racconti delle stelle ad accompagnare il gruppo. Al termine dell’osservazione, il ritorno al punto di partenza avverrà a notte fonda, sempre guidati dalla luce delle torce e dalla bellezza del cielo stellato. È richiesto un contributo di partecipazione di 20 euro per persona, che include sia la camminata che l’evento astronomico.

Dettagli e prenotazioni: come partecipare

Per partecipare alla serata osservativa, è richiesto un contributo di 10 euro per tutte le persone maggiori di 14 anni. Questi fondi saranno utilizzati per supportare le attività del Gruppo Astrofili Galileo Galilei, in particolare per l’acquisto di nuovi telescopi. Per chi desidera partecipare alla camminata notturna organizzata da Kalipè, è importante prenotare entro il 22 agosto tramite WhatsApp al numero 3398246338 o via email a kalipe.tuscia@gmail.com. Si raccomanda di indossare scarpe da trekking, portare una torcia e acqua potabile, e vestirsi a strati per affrontare le condizioni notturne. In caso di maltempo, l’evento sarà annullato, quindi è consigliabile controllare il sito www.grag.org per eventuali aggiornamenti.