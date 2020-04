Localizzatori GPS, tutto quanto c’è da sapere

La sigla GPS è ormai entrata nel linguaggio comune, indica un sistema di posizionamento globale utilizzato. I satelliti in orbita intorno alla terra consentono di trovare la posizione di un determinato ricevitore GPS, oltre a condividere l’informazione sull’orario e la data. Si tratta di un sistema indipendente, non servono né accesso a Internet e accesso alla rete telefonica. Inoltre, è un sistema disponibile gratuitamente, basta avere un ricevitore GPS.

Il localizzatore GPS è un apparecchio dotato di ricevitore e trasmettitore GPS, ha molte applicazioni commerciali oltre all’utilizzo per la navigazione. Spesso viene utilizzato per controllare gli spostamenti dei veicoli aziendali in tempo reale. Gli apparecchi commerciali possono comunicare orario, velocità, percorsi, così le aziende di trasporto possono ottimizzare le proprie attività, aumentando l’efficienza negli spostamenti.

Il dispositivo GPS è molto utile anche come antifurto. Infatti, se un veicolo viene rubato, il dispositivo GPS consente di rintracciarlo immediatamente.

In genere, si tratta di apparecchi che funzionano a batteria, questa si può ricaricare o sostituire. Alcuni veicoli hanno l’apparecchio GPS integrato, mentre in altri casi lo si può installare successivamente. Alcuni modelli si possono collegare all’impianto elettrico del veicolo. Sono tutti apparecchi piuttosto piccoli, che si possono collocare in qualunque punto dell’auto.

Per ricevere il segnale inviato dal localizzatore GPS può bastare anche uno smartphone, oppure si possono usare computer o tablet con il software compatibile. Così si possono conoscere la posizione dell’auto, la velocità a cui marcia, oltre ad altri dati che dipendono dalle funzioni del dispositivo.

La posizione del veicolo può essere espressa sotto forma di coordinate, oppure visualizzata su una mappa online, con l’immagine del veicolo in movimento. Per i più appassionati, è possibile trasformare il telefono cellulare in un dispositivo GPS, su Internet si trovano tutte le spiegazioni per questo. Ulteriori informazioni su Autoparti.it