Lollapalooza Paris, annunciata la line up del festival 2020: presenti Pearl Jam e Billie Eilish

Lollapalooza Paris, il grande festival musicale in programma a Parigi per il 2020, ha annunciato la formazione di artisti per l’edizione che si terrà nella capitale francese del 18 al 19 luglio 2020.

Oltre ai Pearl Jam, già precedentemente annunciati, lanciata la notizia delle presenze di Billie Eilish, Vampire Weekend, Haim e altri ancora.

L’evento si terrà all’Hippodrome de Longchamp dal 18 al 19 luglio, vedrà nel complesso la presenza di oltre 40 artisti in quattro palchi durante il fine settimana estivo, da Burna Boy a Illenium, e ancora Rufus Du Sol, GRiZ, Subtronics b2b Boogie T, Sabrina Claudio, Jessie J, Khalid e altri.