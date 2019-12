London New Year’s Day Parade: tutto quanto c’è da sapere sulla parata di Capodanno a Londra

I fuochi d’artificio a quel punto saranno solo un bel ricordo, i postumi della serata ancora probabilmente vivi, ma la festa per il nuovo anno a Londra non finisce con la nottata. Il primo gennaio infatti la città continua le celebrazioni alla parata di Capodanno che si svolge ogni anno per le strade del centro.

La tradizione è iniziata nel 1987 e da allora ha avuto luogo ogni anno, con un numero tra il mezzo milione e il milione di persone che fanno la fila per le strade di Londra per assistervi, con la parata che si avvia non prima delle 12 per proseguire sino alle 15 e 30 circa.

La festa comincia a Piccadilly, proprio davanti al Ritz, per poi dirigersi a est verso Piccadilly Circus, girare intorno a Eros prima di dirigersi a sud su Regent Street St James’s. Quindi Pall Mall, una veloce marcia oltre Trafalgar Square e giù per Whitehall fino al traguardo a Westminster. Il tutto richiede circa tre ore dalla partenza del primo gruppo sino all’ultimo arrivo. Qui la mappa completa del percorso.

Tra i partecipanti alla sfilata di quest’anno potremo trovare i Queen’s Horses, gruppo di cavalieri che ricrea uno spettacolo storico, i Carnaval Del Pueblo, ritmo e colore dall’America Latina, la comunità cinese di Londra che eseguirà una tradizionale danza del drago, complessi, gruppi di animazione e ballerini di strada di vario genere, oltre a palloncini gonfiabili giganti di tutte le forme e dimensioni che fluttueranno lungo il percorso.

La migliore opzione per assistere alla parata è quella di prendere posizione da qualche parte lungo il percorso. Ci sono anche delle tribune su Piccadilly, Regent Street e Whitehall – costano da 40 sterline in su), ma potrebbero essere già esaurite.