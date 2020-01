London Winter Wander: il 3 febbraio a Londra si corre (o passeggia) in favore della ricerca contro il cancro

La prima edizione – e allora si chiamava Winter Run – si è corsa domenica 3 febbraio 2019 e ha visto migliaia di persone correre per le strade di Londra: ora il nome London Winter Wander e l’evento torna a inizio 2020 con un’altra fantastica passeggiata. E modalità un po’ diverse.

Il format di quest’anno – a differenza dello scorso, con percorso unico che muoveva da Trafalgar Square per terminare su Whitehall, all’altezza di Downing Street – prevede dei percorsi a piedi di 60-90 minuti che partono da diverse località della capitale, con un incredibile traguardo a Trafalgar Square. Assolutamente tutti sono invitati a partecipare, poiché la passeggiata è perfetta per tutte le età e abilità, con guide amichevoli che guideranno i partecipanti lungo la strada. Al traguardo i camminatori riceveranno una versione speciale su misura della apprezzata medaglia del Cancer Research UK London Winter Run e un abbraccio da Blizzard, la mascotte dell’evento. Musica e opportunità fotografiche da non perdere animeranno ancor di più l’atmosfera in piazza.

London Sport, che affianca Human Race, sostiene questo evento lavorando per raggiungere l’obiettivo di sensibilizzare un milione di persone nella capitale. Human Race è responsabile della Cancer Research UK London Winter Run, nonché di eventi importanti come la Maratona di Manchester e il Windsor Triathlon.

Nick Rusling, CEO di Human Race, ha dichiarato: “Siamo determinati a garantire che i nostri eventi abbiano un impatto positivo su coloro che vivono e lavorano localmente. I benefici fisici e mentali dell’incontro con gli altri e della camminata sono indiscutibili, quindi è stato un vero gioco da ragazzi riproporre questo evento per il 2020 e aggiungere altri punti di partenza per consentire a ancora più persone di partecipare con facilità. L’evento inaugurale è stato un tale successo e il 2020 non sembra deludere! Siamo certi che sarà molto divertente per noi e per i partecipanti”

Come detto sono quattro i punti di partenza, Whitechapel, Bermondsey, Battersea e West Hampsted. Per info e iscrizioni, ecco il link al sito ufficiale dell’evento.