Londra, a Wembley Park torna Colourscape: a aprile un viaggio in un labirinto psichedelico

View this post on Instagram

Colourscape is returning to London in April! Lose yourself (literally) through an acre-length labyrinth of tunnels lit in rainbow colours 🌈 ⠀ ⠀ #london #colourscape #wembleypark #thingstodo #experience #event #immerse #immersive #art #artinstallation #contemporary #londoner #londonist #light #lightart #instaart #architectsofair #colour #design #lightingdesign #luminarium #inflatableart