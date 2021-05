Londra, ad agosto nel West End arriva una versione a grandezza naturale del Monopoly

Una versione “live performance” a grandezza naturale del Monopoly sta arrivando nel West End, a Londra. Originariamente annunciato nel 2019 e quindi rinviato, lo scorso anno, alla primavera 2021, l’evento sembra ora prendere forma con dettagli concreti tra cui data di lancio, location e qualche sfizioso spoiler sull’idea di base degli ideatori.

Lo show immersivo che ne scaturirà, dal titolo Monopoly Lifesized, durerà 75 minuti e trasformerà The Court, al 213-215 di Tottenham Court Road, in un’attrazione di “gioco partecipativo” – un misto tra le escape room tanto in voga e il classico gioco da tavolo in cui i partecipanti – da 8 a 24 persone alla volta – possono andare in prigione o perscare Imprevisti e Probabilità.

A disposizione dei protagonisti uno dei tre tabelloni giganti (Classic, The Vault, più focalizzato sulle banche, e City, molto caratterizzato su Londra) oltre una versione Junior per i più piccolini: ogni casella rappresenta naturalmente una proprietà di proprietà, collegata a una stanza in cui il team è chiamato a completare una propria sfida mettendo alla prova fisico, abilità mentali o entrambe per acquisirne il possesso.

L’edificio su tre piani includerà anche un negozio e un bar e ristorante a tema Monopoli, Top Hat, ed è stato progettato da specialisti in eventi cinematografici e teatrali immersivi. David Hutchinson, amministratore delegato della società di produzione Gamepath, ha affermato che la nuova sede è stata “un importante ingresso in un mercato in crescita ed entusiasmante”.

“Il pubblico vuole assistere alle esibizioni dal vivo in modo diverso – ha spiegato – e quale modo migliore se non tuffarsi in una versione a grandezza naturale del gioco da tavolo preferito al mondo? Dopo tutto quello che ci siamo persi individualmente e collettivamente e data la decimazione delle strade principali di Londra e dei centri urbani, è davvero entusiasmante lanciarlo ora: speriamo di essere in grado di contribuire al recupero del centro di Londra e di riunire le persone nella capitale con una nuova grande attrazione in un nuovo importante edificio”.

Prima data dell’esperienza, il 14 agosto 2021, ma sin da ora si può prenotare per giocare.

Monopoly ha venduto milioni di giochi da quando è stato lanciato per la prima volta in America, quasi 90 anni fa, con molte delle sue situazioni iconiche che sono entrate a far parte anche del linguaggio di vari paesi in cui è diffuso.