Londra, agli Harry Potter Studios in arrivo una mostra tutta dedicata a Serpeverde

C’è chi li ama, in molti li odiano o quasi: comunque la si veda, i Serpeverde sono una parte fondamentale del mondo magico di Harry Potter: ed è anche per questo che i Warner Bros Studios Tour dedicati alla saga del maghetto, a Londra, quest’anno verrà celebreranno la casa di Tom Riddle e Draco Malfoy con una nuova mostra.

Serpeverde – nota per i suoi legami con la magia oscura – sarà sotto i riflettori per cinque mesi: i dettagli completi di A Celebration of Slytherin – questo il titolo dell’evento – devono ancora essere resi noti, ma già si sa che la Great Hall sarà addobbata come per celebrare una vittoria di Serpeverde nella House Cup. Saranno perciò appesi gli stendardi originali apparsi nei film e i tavoli saranno allestiti con una dominante di verde e argento.

Il resto dello Studio Tour – tra cui la Foresta Proibita, Diagon Alley e la Gringotts – proporranno omaggi a Salazar Serpeverde, con in mostra costumi e oggetti di scena. Il tutto, dal 3 aprile al 6 settembre 2020: la mostra è inclusa nel normale biglietto d’ingresso, che deve essere acquistato in anticipo.