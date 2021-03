Londra, al via a Dagenham il progetto per i più grandi studi cinematografici della città

Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha annunciato il suo sostegno allo sviluppo di un nuovo importante studio cinematografico a Dagenham.

Dopo aver visitato il sito proposto a Dagenham East, Khan ha dato la sua approvazione per la costruzione dei più grandi studi cinematografici di Londra, che includeranno sei set, uffici di produzione e laboratori. I piani sono sostenuti dal Barking & Dagenham Council e hanno già ricevuto una sovvenzione governativa di 5 milioni di sterline come parte del Getting Building Fund. Il lotto proposto si trova su un ex terreno industriale in Yewtree Avenue e si prevede che lo sviluppo creerà 1.200 posti di lavoro e contribuirà con 35 milioni di sterline all’anno all’economia locale.

Darren Rodwell, leader del Consiglio di Barking e Dagenham, ha spiegato come, nelle intenzioni, “gli studi cinematografici non solo trasformeranno Dagenham in una sorta di Hollywood londinese, ma genereranno migliaia di posti di lavoro e opportunità, il che è estremamente importante alla luce delle fosche prospettive economiche causate dal Covid. Questi studi daranno speranza alla gente di Barking e Dagenham e a Londra nel suo insieme”.

Uno studio cinematografico temporaneo è già attivo e funzionante nel distretto, con a curriculum produzioni importanti tra cui Black Widow della Marvel e Morbius della Sony Pictures.

“Questi nuovi e spettacolari studi a Dagenham East rappresenteranno un enorme impulso per il distretto, l’industria e la nostra città. – le parole del sindaco Khan – La nostra cultura e le industrie creative sono state notevolmente influenzate dal Covid-19, ma le nostre industrie cinematografiche e televisive di successo possono svolgere un ruolo chiave nella nostra ripresa economica. Questi nuovi studi consolideranno la nostra posizione di capitale globale del cinema e della televisione, creeranno 1.200 posti di lavoro e mostreranno al mondo che Londra è aperta alla creatività – e lo sarà sempre”.

L’azienda di rigenerazione Be First supervisiona lo sviluppo e, proprio la settimana scorsa, il gigante immobiliare di Hollywood Hackman Capital Partners ha assunto il controllo della costruzione di quelli che diventeranno gli Eastbrook Studios. Dopo un investimento iniziale di 300 milioni di sterline, hanno dato al progetto un’altra iniezione di denaro per creare un secondo sito di studio a Barking.