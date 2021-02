Londra, all’Istituto Italiano di Cultura una giornata di studi dedicata a Dante Alighieri

L’Istituto Italiano di Cultura di Londra supporta una giornata di studi per commemorare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il Sommo Poeta autore della Divina Commedia, organizzata dalla Royal Holloway University insieme all’HARI Humanities and Arts Research Institute and UCML University Council of Modern Languages.

La giornata di studio si terrà il 2 marzo e si aprirà alle 10 del mattino con un workshop dedicato agli studenti delle scuole pubbliche. Nel pomeriggio si apriranno le sessioni di studio. A dare il benvenuto ai presenti sarà Katia Pizzi, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra. Seguiranno gli interventi di Stefano Jossa (Dante at Royal Holloway), Jane Everson (Dante and Dance), Andrea Mazzucchi (Dante’s visual presence in the UK: illuminated manuscripts between the 14th and 15th century).

Nella seconda sessione prenderanno la parola John Sellars (Dante the Aristotelian Philosopher), Catherine Keen (Dante on and off the page) e Giacomo Benedetto (Medieval Politics for Contemporary Europe?).

Infine chiuderà la giornata un evento speciale con Ian Thomson che parlerà di Dante e Islam. L’evento sarà trasmesso on line con ingresso libero.