Londra, domani si accendono la Christmas Lights a Carnaby Street: oltre 600 farfalle luminose accenderanno la via a scopo benefico

Domani 4 novembre è “ufficialmente” la stagione di Natale a Carnaby Street: la celebre via dello shopping londinese, infatti, vivrà l’accensione delle Christmas Lights che, come ogni anno, saranno un’esplosione di colori legata a un tema di sensibilizzazione o benefico.

La decorazione di quest’anno si intitola Carnady Kaleidoscope e dal momento dell’accensione oltre 600 scintillanti farfalle 3D e 2D svolazzeranno a Carnaby per tutto il periodo di Natale. Ogni farfalla è decorata a mano con ali riflettenti e motivi luminosi al neon. L’arco di Carnaby brillerà grazie a dischi luccicanti rosa con farfalle 3D dai colori vivaci appollaiate sopra.

L’installazione è in collaborazione con il partner di beneficenza Choose Love, per evidenziare e sostenere l’urgente necessità di raccogliere fondi per i rifugiati in tutto il mondo, con un ulteriore flusso di raccolta fondi per i rifugiati afghani. Choose Love avrà un pop-up al 3 di Carnaby Street che venderà un’incredibile gamma di prodotti in edizione limitata, con un flusso costante di ospiti famosi che si metteranno a isposizione della causa e serviranno i clienti.

L’inedita installazione natalizia metterà in evidenza le potenti rappresentazioni della vita delle farfalle come metafora che esemplifica la rinascita spirituale, la trasformazione, il cambiamento e la speranza. Come detto il tutto sarà svelato il 4 novembre, con l’annuale festa dello shopping natalizio che apre il periodo delle festività.