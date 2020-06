Londra e i ponti aerei: ecco l’elenco completo dei luoghi verso cui si potrà volare da Heathrow e Gatwick

C’è attesa in Inghilterra per l’ufficializzazione della lista dei paesi verso cui si potrà viaggiare senza doversi mettere in quarantena per 14 giorni al ritorno. Questo renderà naturalmente la vita molto più semplice per i viaggiatori che non vogliono trascorrere le prime due settimane di vacanza rinchiusi in una stanza d’albergo.

Si è parlato molto delle destinazioni con cui si formeranno i ponti aerei e probabilmente tra queste ci saranno Spagna, Italia, Francia e Grecia, luoghi scelti in quanto hotspot turistici che fanno molto affidamento sui vacanzieri britannici per sostenere il loro settore turistico – inoltre sono considerati “a basso rischio” in termini di casi di coronavirus.

È stato anche riferito che un secondo lotto di ponti aerei sarà annunciato nelle prossime settimane e probabilmente includerà altri paesi europei come Danimarca, Norvegia, Finlandia e Olanda e isole caraibiche “a basso rischio”.

MyLondon.news ha dato un’occhiata alle schede di partenza di Heathrow e Gatwick per vedere dove si potrà viaggiare da lunedì 6 luglio, quando si prevede che i ponti aerei saranno ufficialmente attivi.

Purtroppo alcuni dei paesi elencati non faranno parte del programma di ponti aerei, quindi sarà comunque necessario mettere in quarantena.

Ecco di seguito le singole destinazioni – e se richiedono di mettersi in quarantena o meno

Parigi

C’è un numero enorme di voli per Parigi con diverse compagnie aeree, a partire dalle 6.20 del mattino.

Francoforte

La Germania è un’altra delle destinazioni che dovrebbero essere incluse nello schema di ponte aereo, quindi non sorprende che ci siano quattro voli programmati per viaggiare lì dalle 6.30.

Varsavia

Non tra le più ovvie destinazioni di vacanza, ma c’è un volo Polish Airlines diretto da Heathrow.

Istanbul

Probabilmente la Turchia non sarà nella lista dei paesi inclusi nell’accordo sul ponte aereo, ma ci saranno quattro voli lì il 6 luglio.

Milano

La capitale della moda sarà una destinazione popolare quando i ponti aerei consentiranno di visitare l’Italia.

Monaco

Un’altra grande città tedesca, non sorprende che le persone desiderino volare lì.

Atene

Il luogo più classico per una vacanza in Grecia, ci sono due voli diretti da Heathrow alle 7 del mattino.

Stoccolma

Il 6 luglio sarà ancora di mettersi in quarantena al ritorno dalla Svezia, ma ciò non ha impedito che ci siano due voli programmati da Heathrow.

Belfast

Nel Regno Unito, Belfast è un posto ovvio verso cui prendere un volo – basta ricordare che le loro misure di distanziamento sociale saranno diverse da quelle in Inghilterra.

Marsiglia

Meno ovvio di Parigi, ma un ottimo posto da visitare in estate.

Amburgo

Sembra che Heathrow volerà in praticamente tutte le città della Germania.

Madrid

La capitale della Spagna vede sempre molti inglesi che affollano i voli per arrivarci.

Dusseldorf

Non è la scelta più immediata per una vacanza estiva, ma almeno non servirà la quarantena.

Roma

Per visitare l’Italia ora che è di nuovo aperta, la capitale è un buon punto di partenza: ci sono sette voli diversi che partono da Heathrow.

Vienna

Probabilmente bisognerà mettersi in quarantena, ma è un posto bellissimo, quindi forse ne vale la pena.

Budapest

Un altro punto in cui probabilmente bisognerà fare la quarantena.

Lisbona

A differenza della Spagna, si parla poco del ponte aereo per il Portogallo.

Olso

Una bella vacanza europea, ma che richiede per ora 14 giorni di isolamento al ritorno.

Tolosa

Una bellissima parte della Francia senza perdere tempo in quarantena.

Barcellona

Non sorprende che lunedì ci saranno dei voli per raggiungerla.

Doha

La capitale del Qatar potrebbe essere una destinazione insolita, ma sarebbe sicuramente una bella vacanza.

Edimburgo

Si può visitare la capitale scozzese, ma va ricordato che gli hotel in Scozia non apriranno fino al 15 luglio.

Luxembourg-Ville

Una bella destinazione per una vacanza in città – in più fa parte del ponte aereo!

Manchester

Se si sceglie di volare verso nord piuttosto che guidare, ovviamente non ci si dovrà preoccupare della quarantena.

Jersey

Ci sono un paio di voli che viaggiano verso Jersey, l’isola del Canale che fa parte del Regno Unito, ma non si sa se questo sarà uno dei luoghi che faranno parte di un ponte aereo, anche se sembra probabile.

Bologna

Un’altra grande destinazione italiana in cui si potrà viaggiare senza problemi.

Cracovia

Un altro luogo che non è certo possa fare parte dell’elenco dei ponti aerei.

Santorini

In tanti hanno sognato le vacanze a Santorini: ora si può, e senza necessità di mettersi in quarantena!

Amsterdam

Questa destinazione potrebbe non essere ancora parte del ponte aereo, ma sull’elenco potrebbero esserci delle sorprese.

Bruxelles

Dalle prime voci, il Belgio non farà la prima lista dei ponti aerei.

Ginevra

Purtroppo, c’è buona probabilità che dopo le vacanze in Svizzera ci si dovrà ancora mettere in quarantena per due settimane.

Muscat

Pare abbastanza probabile che la capitale dell’Oman non sarà sulla lista dei ponti aerei.

Pisa

Pisa naturalmente è nell’elenco di possibili destinazioni per le vacanze senza quarantena.

Algeri

La capitale dell’Algeria potrebbe non essere in cima alla lista dei viaggi di molte persone, ma resta un luogo incredibile. Probabile, però, come per averla come meta di vacanze bisogni attendere fino al prossimo anno, perchè è probabile che non sia presto inclusa in un accordo sul ponte aereo.

Basilea

Un’altra città svizzera per cui potrebbe essere richiesta la quarantena.

Dublino

La Repubblica d’Irlanda ha misure abbastanza simili all’Inghilterra e da qualche giorno le restrizioni sui viaggi sono state revocate.

Faro

Come per Lisbona, non si può per ora andare a Faro senza mettere in quarantena.

Valencia

Questa zona della Spagna sarà sicuramente piena di visitatori una volta che il ponte aereo sarà attivato.

Berlino

Una destinazione popolare per le vacanze in città, è una grande notizia che non debba essere richiesta la quarantena se si viaggia lì.

Venezia

Uno dei più famosi hotspot delle vacanze estive, il ponte aereo vedrà la folla tornare sui canali della laguna.

Aberdeen

Ancora una volta, serve attenzione per le vacanze in Scozia: il governo scozzese è infatti più cauto con le riaperture rispetto all’Inghilterra.

Zagabria

Una fantastica e originale destinazione per le vacanze, ma la Croazia è uno dei paesi sui quali si discute per capire se farà parte del primo turno della lista dei ponti aerei.

Zurich

Ancora un altro posto dove probabilmente ci si dovrà mettere in quarantena se ci si vola il 6 giugno.

Dubai

Normalmente è una destinazione turistica popolare, ma per ora si dovrà andare in quarantena se la si visita.

Stoccarda

È meno un luogo di vacanza, ma va preso in considerazione dato che probabilmente ci sarà un ponte aereo.

Nizza

Se si vuole visitare Nizza, ora lo si potrà fare senza doversi mettere in quarantena.

Singapore

Non farà parte della prima serie di destinazioni del ponte aereo, ma il Daily Telegraph ha riferito che potrebbe essere nella terza serie di ponti aerei che si concentreranno sui voli a lungo raggio alla fine dell’estate.

Tokyo

Un’altra destinazione a lungo raggio, al momento bisognerà fare la quarantena al tuo ritorno, ma alla fine dell’estate potresti essere a posto.

Delhi

Se si vuole viaggiare lì, ci si dovrà sicuramente mettere in quarantena al ritorno.

Newcastle sul Tyne

Ovviamente non ci sarà quarantena dopo aver viaggiato qui!

Copenhagen

Si pensa che la Danimarca non sia nella prima lista dei paesi del ponte aereo, ma potrebbe essere nella seconda.

Praga

Purtroppo non è probabile che questa fantastica – ed economica – destinazione sia inclusa nell’elenco.

Glasgow

Ci si può volareì, ma non è l’ideale in quanto hotel e ristoranti saranno chiusi.

Bahrain

Ci potrebbero essere voli in programma, ma con quarantena al ritorno nel Regno Unito.

Mumbai

Non sorprende che l’India non sia nell’elenco dei paesi con cui si sta trattando un ponte aereo.

Helsinki

Non si è ancora in grado di andare in Finlandia senza mettersi in quarantena, ma il paese potrebbe essere nelle liste di ponti aerei subuto successive.

Nairobi

Se vuoi trascorrere le vacanze a Nairbobi, aspettati di rimanere bloccato a casa per 14 giorni al ritorno.

Oslo

Ancora una volta, potrebbe essere necessario rimandare una vacanza nella capitale della Norvegia per il prossimo anno.

New York City

Una vacanza nella Grande Mela è un sogno, ma dovrai decidere se vale la pena farla considerando la quarantena.

Mosca

Non è previsto a breve un ponte aereo con la Russia.

Valletta

La minuscola capitale di Malta non è stata menzionata molto nel dibattito sui ponti aerei, ma se Francia, Spagna e Italia fanno parte della lista forse anche Malta lo farà.

Dallas-Fort Worth

Dato lo stato in cui si trova l’America al momento, non pensiamo che il governo vorrà che qualcuno viaggi lì – e dovrai sicuramente isolarti al tuo ritorno.

Los Angeles

Come appena detto, gli Stati Uniti non saranno sicuramente inseriti in un ponte aereo.

Larnaca

Le famose spiagge di Cipro sono normalmente piene di turisti britannici, ma non siamo sicuri che faccia parte della lista dei ponti aerei.

Spalato

Come Cipro, la Croazia non è stata menzionata molto nella discussione sul ponte aereo, ma non sarebbe uno shock se fosse inclusa.

Colonia

È in Germania, che sarà quasi sicuramente nella lista dei ponti aerei.

Chicago

Sono previste due settimane di quarantena dopo aver visitato Chicago.

Hong Kong

Nessun volo a lungo raggio è previsto nella lista di oggi, quindi per viaggiare lì è necessaria la quarantena.

Corfù

Ci si potrà andare senza problemi dalla prossima settimana.

Bangalore

Ha appena visto un recente aumento dei casi di coronavirus, quindi non è probabule che sarà permesso di viaggiare lì molto presto.

Gibilterra

Segue le regole di viaggio del Regno Unito o della Spagna? Non importa più molto, dato che è quasi sicuro che ci sarà un ponte aereo con la Spagna.

Shanghai

Servirà la quarantena, ancora, per un viaggio a Shanghai.

Riyadh

Se desideri fare un viaggio nella capitale dell’Arabia Saudita, rimarrai bloccato in quarantena quando torni nel Regno Unito.

Ibiza

La famosa destinazione vacanziera è in Spagna, quindi farà parte del ponte aereo.

Miami

Se arrivi a Miami dovrai metterti in quarantena al tuo ritorno.

Beirut

Vuoi andare in vacanza in Libano? Dovrai rimanere a casa tua per due settimane una volta tornato a casa.

Montreal

Tutti adorano il Canada, ma vale la quarantena al ritorno?

Reykjavik

Non lo si sa per certo, ma è probabile che l’Islanda non istituirà ancora un ponte aereo con l’Inghilterra.

Inverness

Non ci si dovrà auto-isolare, ma la Scozia ha regole di distanziamento sociale più severe dell’Inghilterra.

Abu Dhabi

Sicuramente non farà parte dell’accordo sul ponte aereo.

Belgrado

È una destinazione turistica davvero interessante, ma probabilmente si dovrà aspettare un po’ di più per andarci.

Accra

Nel caso in cui avessi programmato una vacanza in Ghana, tieni in conto che dovrai comunque isolarti al ritorno.

San Francisco

Dato che la California è uno degli stati più colpiti in America e sta avendo una forte ondata di casi, è molto difficile che si formerà un ponte aereo a breve.

Toronto

Come detto, non è ancora ipotizzabile a breve un ponte aereo con il Canada.

Bucarest

La Romania non dovrebbe far parte della prima lista dei ponti aerei, ma forse sarà nella seconda.

Cairo

Il famoso luogo per gli amanti del sole è raggiungibile da Heathrow con un certo numero di compagnie aeree, tuttavia, qualunque sia la destinazione, bisognerà mettersi in quarantena.

Città del Messico

Ancora una volta, non c’è alcuna possibilità che si possa andare senza autoisolamento per 14 giorni.

Bejing

Nessun ponte aereo qui.

Tel Aviv

Neanche qui.

Seattle

Come tutti gli stati degli USA, Washington e quindi Seattle non saranno immuni dalla quarantena.

Kathmaundu

Se ti capita di viaggiare in Nepal – che non è una scelta ovvia per una vacanza estiva – al tuo ritorno sarai costretto a isolarti per due settimane.

Malaga

Il famoso spot della Costa del Sol sarà pieno di inglesi in cerca del sole, ora che ci sarà un ponte aereo.

Atlanta

Per un viaggio ad Atlanta ci si dovrà mettere in quarantena al ritorno.

Gothenburg

È un ottimo posto per le vacanze estive, ma è probabile che questa città in Svezia non formerà un ponte aereo con il Regno Unito, forse tra qualche mese.

Palma di Maiorca

Un’altra area della Spagna che si basa fortemente sul turismo per la sua economia: probabilmente farà parte del ponte aereo.

Billund

Una città meno conosciuta in Danimarca – ma casa dei Lego – che probabilmente non sarà ancora nella lista dei ponti aerei.

Amman

Se desideri una gita in Giordania, dovrai stare in quarantena per due settimane quando torni a casa.

Washington DC

Spiacente, nessun ponte aereo qui.

Boston

Qui neanche.

Sofia

Un altro paese dell’Europa orientale in crescita con i turisti britannici, ma al momento la Bulgaria non è ancora nella lista dei ponti aerei.

Casablanca

Vuoi andare in vacanza a Casablanca? Probabilmente dovresti aspettare un po ‘- non sarà sulla lista dei ponti aerei per un bel periodo.

Jeddah

È un buon posto per una vacanza, ma per ora dovrai auto-isolarti quando torni a casa.

Cork

Proprio come Dublino, probabilmente ci si troverà bene viaggiando qui perché l’Irlanda è in linea con le restrizioni del coronavirus in Inghilterra.

Hannover

L’insolita città tedesca garantirebbe una bella pausa relax, soprattutto perché non ci si dovrebbe mettere in quarantena dopo le vacanze.

Bandar Seri Begawan

La capitale del Brunei sarebbe il viaggio della vita , ma per ora meglio rimandare dato che richiede di rimanere in casa per 14 giorni.

Johannesburg

È un posto popolare in quanto c’è poca differenza di fuso, quindi nessun jet lag, ma purtroppo questo vantaggio è probabilmente annullato dalle due settimane in quarantena.

Islamabad

Se vuoi un viaggio in Pakistan dovrai essere pronto per due settimane di isolamento quando torni a casa.

Seoul

Un’altra vacanza favolosa, ma un altro posto ci si dovrebbe isolare al ritorno.

Stavanger

Una bella città della Norvegia: non sarai in grado di evitare però la quarantena se prevedi di volare il 6 giugno.

Addis Abeba

Se vuoi visitare la capitale dell’Etiopia, dovrai tornare e isolarti.

Colombo

Non c’è da meravigliarsi che non ci sia nessun ponte aereo tra Inghilterra e Sri Lanka.

Taipei

Né ce n’è uno con Taiwan.

Changsha

E neppure con la Cina.

San Paolo

Non c’è alcuna possibilità che gli inglesi possano volare a San Paolo presto con un ponte aereo.

Qingdao

Ancora una volta, qualsiasi ponte aereo con la Cina non è nei programmi a breve termine.

Adana

Volando da Gatwick, un viaggio in Turchia probabilmente richiede di isolarsi per due settimane.

Adelaide

L’Australia non sarà sulla lista dei ponti aerei.

Agadir

TUI sta volando in questa città del Marocco – il che è interessante, data la sua promessa di volare solo dove non è necessario mettersi in quarantena.

Alicante

Molte grandi compagnie aeree voleranno in questa zona della Spagna – nessuna sorpresa dato che non ci si dovrà mettere in quarantena al ritorno.

Bordeaux

Ci sono quattro voli in partenza da Gatwick diretti verso la regione vinicola della Francia attraverso il “ponte aereo”.

Puoi controllare qui ognuna delle 228 destinazioni verso cui si vola da London Gatwick, oppure cliccando qui ecco la tabella oraria di Heathrow.