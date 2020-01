Londra, IKEA pronta ad aprire un nuovo store a Hammersmith

Un nuovo IKEA store aprirà nel futuro prossimo le sue porte a Londra, e precisamente a Hammersmith.

Lo store viene descritto come un “negozio IKEA di piccolo formato”, progettato per adattarsi alle abitudini di shopping delle persone che frequentano le vie principali. Accessori? Probabilmente. Mobili? Forse no – almeno non in negozio – anche se l’intera gamma sarà disponibile per l’ordine e la consegna a domicilio.

La nuova filiale aprirà all’interno dell’attuale centro commerciale Kings Mall, che sarà sottoposto a lavori di ristrutturazione dopo essere stato acquisito da Ingka Centres. Il marchio è uno spin-off di IKEA, mirato a creare ciò che vengono descritti come “luoghi di incontro ancorati a IKEA”. Il che di fatto renderà l’area un intero centro commerciale con marchio IKEA. (Ps: ma sapete quale è il segreto dietro ai nomi dei prodotti IKEA? Ve lo spieghiamo qua)

Il negozio Hammersmith segue il successo del lancio dello store a Greenwich nel 2019 e si unisce agli altri negozi londinesi di Croydon, Edmonton e Wembley, oltre ai negozi più piccoli di Tottenham Court Road e Bromley. IKEA Hammersmith dovrebbe essere aperto nella primavera del 2021.