Londra in autunno: sette posti in cui ammirare lo spettacolo delle Autumn Leaves

Mentre il sole estivo lascia il posto alle nebbie autunnali e alle gelate invernali, gli alberi di Londra iniziano a diventare rossi, dorati e arancioni, creando l’occasione di splendide passeggiate stagionali ed eccellenti opportunità fotografiche, senza bisogno di filtri. Ecco alcuni dei migliori spot di Londra per ottenere una “dose” di bellezza autunnale.

Se si pensa di fare queste passeggiate nell’autunno del 2020, bisogna tenere presente che alcuni bar e servizi igienici del parco potrebbero non essere ancora tornati ai normali orari di apertura, quindi controlla prima di andare.

Autunno a Richmond Park

Richmond Park è forse il luogo autunnale per eccellenza di Londra. Le fumanti nebbie mattutine lasciano il posto ai cervi su uno sfondo di foglie dorate.

Estendendosi per 2.500 acri, c’è molto di Richmond Park da vedere, e si è destinati a imbattersi in un po’ di colore autunnale qualunque angolo si visiti. Per le massime opportunità fotografiche, però, meglio visitare la Isabella Plantation, un giardino boschivo di 40 acri.

Il sito web offre un diario delle piante mese per mese e una pratica guida ai colori autunnali. Gli aceri e la pianta del “bambù sacro” sono tra le foglie che meglio offrono sfumature arancioni e rosso sangue in questo periodo dell’anno, che si riflettono magnificamente nei tre stagni.

Autunno nei Royal Parks

Se Richmond Park è un po’ troppo lontano, restano comunque gli altri parchi reali di Londra che “indossano” l’autunno abbastanza bene. Partendo da St James’s Park: la vista mozzafiato dal ponte sul lago che guarda a est verso Horse Guards diventa technicolor in questo periodo dell’anno, con il London Eye e gli edifici governativi dall’aspetto sontuoso fiancheggiati da sfumature infuocate.

Anche a Regent’s Park, il sentiero pedonale Broad Walk che corre da nord a sud diventa davvero unico, l’ampio viale alberato diventa un tunnel dorato, con un effetto simile a quello su Blackheath Avenue a Greenwich Park.

Autumn leaves su Chelsea Embankment

Con i suoi splendidi lampioni tradizionali e le splendide viste sul fiume, Chelsea Embankment è fotogenico in qualsiasi periodo dell’anno. In autunno, sale di un ulteriore livello, con platani dorati che formano un arco sui pedoni sottostanti, che camminando fanno scricchiolare i mucchi di foglie sul terreno. Con panchine lungo tutto il fiume, sarebbe scortese non sedersi e ammirare il panorama.

Autumn leaves su Horse Guards Parade

Avete mai notato quelle strutture ricoperte di foglie all’angolo tra The Mall e Horse Guards Road, appena dietro Admiralty Arch? Il piccolo cubo che vedete fa parte del National Police Memorial, mentre il grande e imponente muro fa parte della Admiralty Citadel, un rifugio a prova di bomba.

Quello che c’è da sapere è che lo strato mimetico verde assume una tonalità di rosso abbagliante in autunno, mentre il Virginia Creeper si prepara a perdere le foglie.

Autumn leaves a Kynance Mews

C’è un periodo dell’anno in cui la mansueta Kensington Street non sembra che spettacolare? Le sue facciate drappeggiate di glicine attirano i fotografi per tutta la primavera, per poi richiamarli in autunno, quando i viticci rosso scuro abbelliscono gli archi di pietra fotogenici.

Autunno ai Kew Gardens

Se sono le foglie che stai cercando, l’enorme giardino botanico di Londra è il posto più ovvio dove andare. Il solo arboreto ospita 14.000 alberi provenienti da tutto il mondo, che dovrebbero mantenere vivi i sogni di scricchiolio delle foglie per un bel po’ di tempo.

Di solito il Treetop Walkway e la splendida Great Pagoda offrono viste mozzafiato di foglie autunnali colorate dall’alto, ma sfortunatamente per ora rimangono chiuse. Ad ogni modo, c’è molto da vedere: attraversa il lago lungo il Sackler Crossing per vedere le imponenti sfere di colore riflesse nelle acque.

Altrimenti dirigiti verso la Pagoda Vista vicino al Victoria Gate e guarda verso la Pagoda stessa per vederla incorniciata di rossi e arancioni, un tappeto di foglie cadute che copre anche il terreno.

London’s Cemeteries in autunno

Forse è l’effetto Halloween, ma i cimiteri di Londra sono estremamente suggestivi in ​​autunno. Considera l’idea di fare una passeggiata attraverso uno dei “Magnifici Sette” e goderti la loro gloria autunnale. Il consiglio è di andare al cimitero di Nunhead per ammirare le viste fino al centro di Londra. È il periodo migliore dell’anno per vedere St Paul’s da questo punto di osservazione, quando le foglie cadono per rivelare l’orizzonte. Per uno splendido sfondo architettonico, invece, il cimitero di Brompton è il posto ideale: le foglie autunnali si depositano sul terreno tra imponenti tombe e di fronte alla iconica cappella a cupola.