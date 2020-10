Londra insolita e curiosa: ieri scaricate in strada 29 tonnellate di carote. Ecco perché

Un camion che ha scaricato 29 tonnellate di carote in una strada a sud di Londra ha causato, ieri, mercoledì 30 settembre, una certa confusione tra i passanti: in tanti, incuriositi, hanno osservato mentre il veicolo pesante si avvicinava, si posizionava e scaricava un enorme mucchio di ortaggi arancioni in strada!

E via via che le immagini sono state condivise sui social media, le domande sull’origine di questo spettacolo insolito hanno presto trovato risposta: le carote sono un’installazione artistica.

Il Goldsmiths Art College, legato alla University of London, ha rivelato che sono opera di Rafael Pérez Evans per il suo Masters in Fine Art degree show, vale a dire la sua prova di laurea in Belle Arti. Un portavoce della Goldsmiths ha dichiarato che “Le carote sono un’installazione chiamata ‘Grounding’ dell’artista Rafael Pérez Evans. Rafael ha appena completato il suo Master in Fine Art alla Goldsmiths e il suo lavoro è stato inserito come parte della mostra di laurea MFA, che si svolgerà dal 2 al 6 ottobre www.goldsmithsmfa.com)”.

“Rafael ha fatto in modo che le carote vengano rimosse alla fine della mostra e donate agli animali. – continua il College – Ci sono ulteriori informazioni sul suo sito web”.

Le carote dell’installazione, spiega il sito web, provengono dalle proteste degli agricoltori europei. “Il dumping è una forma di protesta, usata regolarmente dagli agricoltori europei che reagiscono contro un governo centrale che svaluta il loro lavoro. Una svalutazione che produce spesso un’invisibilità forzata, cui gli agricoltori a volte reagiscono con gesti ipervisibili scaricando i loro prodotti svalutati. Verdure come carote o patate diventano barricate monumentali che possono bloccare edifici governativi o strade e, con esse, interrompere il normale flusso cittadino”.