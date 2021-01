Londra sotto la neve? Il Met Office non esclude possibilità di fiocchi bianchi per domenica 24 gennaio

Un avviso meteorologico emesso per Londra annuncia la possibilità di neve e ghiaccio sulla capitale per domani, domenica 24 gennaio.

Il Met Office prevede che rovesci invernali possano colpire la capitale in fine settimana, con le temperature che scenderanno fino a -3 o -4 ° C già da sabato sera, e segnala una probabilità del 50 o 60 per cento di nevischio o neve a Londra da mezzogiorno alle 20 di domenica, con temperature che non supereranno uno o due gradi.

“Una perturbazione con pioggia e neve stazionerà domenica sul sud-est dell’Inghilterra – dichiara il Met Office annunciando un’allerta di tipo giallo – causando alcuni tratti stradali ghiacciati e ad alcune possibilii interruzioni sugli spostamenti”.

Le nevicate previste difficilmente si protrarranno oltre domenica, con l’annuncio per l’inizio della prossima settimana di condizioni più asciutte, ma comunque fredde. Il capo meteorologo Steve Willington ha detto che l’aria fredda dall’Islanda e dall’Artico porterà con sé “un mix di pericoli invernali in tutto il Regno Unito”, con il ghiaccio che di notte “rimarrà un pericolo”, mentre domenica sono probabili nevicate di 1-3 cm nelle aree centrali del Regno Unito, in particolare nei Cotswolds e nelle zone più alte nelle East Midlands.